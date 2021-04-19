Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Нед 30 бер, 2025 23:05
lamal написав:
Зараз діяпідпис навіть активувати не можна((
То має якесь відношення до купівлі ОВДП через Приват 24?
Bolt
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Додано: Пон 31 бер, 2025 11:20
Ой+ написав: lamal написав:
Мені укргаз не дає купити овдп через Дію , одразу відмова
Аналогічно. Прилітало повідомлення тероризм, наркота оновіть дані у відділенні. Оновив, результат без змін.
Було таке і в мене - 5 заявок в різні дні і всі "очікуйте листа від ...". Дав їм відпочити від себе, а через місяців два знову зробив заявку і цього разу пройшло. Можливо це і вам стане у нагоді P.S. Не клієнт укргазу
nickvp
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Додано: Пон 31 бер, 2025 12:27
Bolt написав: lamal написав:
Зараз діяпідпис навіть активувати не можна((
То має якесь відношення до купівлі ОВДП через Приват 24?
Якщо купляти не за свої , то має.
lamal
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Додано: Пон 31 бер, 2025 12:29
PUnder написав: lamal Видали її і нову створи. В мене останні дні теж не працювало у всіх в сім'ї. А сьогодні зробив по новому і все ок.
Дякую. Підтримка рекомендує видалити в меню всі підключені пристрої , потім знову авторизуватись. Наче допомогло , але не з першого разу , довелось ще на мобільний інтернет перемкнутись.
lamal
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Додано: Пон 31 бер, 2025 15:02
Продажа досрочная в Сенсе происходит быстро? Как быстро деньги зайдут на карту? Это будет карта Епидтримка? Или можно другую карту указать при продаже?
Алексей77
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Додано: Пон 31 бер, 2025 15:13
Алексей77 написав:
Продажа досрочная в Сенсе происходит быстро? Как быстро деньги зайдут на карту? Это будет карта Епидтримка? Или можно другую указать при продаже?
В рабочее время Депозитария (будни с 9 до 17-40)
продажа происходит мнгновенно
(2..3 мин) на любую карту Сенса.
Может быть коллизия, если вы не пользовались ЕЦП Сенса для ОВДП более 6 мес. Тогда, вдруХ, Сенс перестанет узнавать ЕЦП и его нуна будет срочно перевыпустить. Делов то на 2..5мин, но нужно шобы Дия тоже работала и она вас узнала
Amethyst
Фінансовий гуру Finance.ua
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Додано: Вів 01 кві, 2025 06:54
lamal написав: PUnder написав: lamal Видали її і нову створи. В мене останні дні теж не працювало у всіх в сім'ї. А сьогодні зробив по новому і все ок.
Дякую. Підтримка рекомендує видалити в меню всі підключені пристрої , потім знову авторизуватись. Наче допомогло , але не з першого разу , довелось ще на мобільний інтернет перемкнутись.
Зранку Дія взагалі не в настрої. Вибрав обліжки, ICU одобрило, так підпис навіть не пробує - зразу вискакує помилка.
Ой+
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Додано: Вів 01 кві, 2025 09:48
Ой+ написав: lamal написав: PUnder написав: lamal Видали її і нову створи. В мене останні дні теж не працювало у всіх в сім'ї. А сьогодні зробив по новому і все ок.
Дякую. Підтримка рекомендує видалити в меню всі підключені пристрої , потім знову авторизуватись. Наче допомогло , але не з першого разу , довелось ще на мобільний інтернет перемкнутись.
Зранку Дія взагалі не в настрої. Вибрав обліжки, ICU одобрило, так підпис навіть не пробує - зразу вискакує помилка.
Я вже декілька місяців не можу встановити Дія підпис - Технічна помилка
Техпідтримка це просто жах, присилають одне і те ж по колу
Рукожопи повні, але ніхто ніякоі відповідальності не несе
kkg
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Додано: Вів 01 кві, 2025 10:47
Ой+ написав: lamal написав: PUnder написав: lamal Видали її і нову створи. В мене останні дні теж не працювало у всіх в сім'ї. А сьогодні зробив по новому і все ок.
Дякую. Підтримка рекомендує видалити в меню всі підключені пристрої , потім знову авторизуватись. Наче допомогло , але не з першого разу , довелось ще на мобільний інтернет перемкнутись.
Зранку Дія взагалі не в настрої. Вибрав обліжки, ICU одобрило, так підпис навіть не пробує - зразу вискакує помилка.
В 12 ночі все працювало дуже швидко - напевно наплив бажаючих. треба трохи пізніше спробувати
gonzo
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