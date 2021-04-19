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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 816817818819
Повідомлення Додано: Нед 30 бер, 2025 23:05

  lamal написав:Зараз діяпідпис навіть активувати не можна((

То має якесь відношення до купівлі ОВДП через Приват 24?
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Пон 31 бер, 2025 11:20

  Ой+ написав:
  lamal написав:Мені укргаз не дає купити овдп через Дію , одразу відмова

Аналогічно. Прилітало повідомлення тероризм, наркота оновіть дані у відділенні. Оновив, результат без змін.


Було таке і в мене - 5 заявок в різні дні і всі "очікуйте листа від ...". Дав їм відпочити від себе, а через місяців два знову зробив заявку і цього разу пройшло. Можливо це і вам стане у нагоді P.S. Не клієнт укргазу
nickvp
 
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Повідомлення Додано: Пон 31 бер, 2025 12:27

Re: Ринок ОВДП

Bolt написав:
  lamal написав:Зараз діяпідпис навіть активувати не можна((

То має якесь відношення до купівлі ОВДП через Приват 24?
Якщо купляти не за свої , то має.
lamal
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Повідомлення Додано: Пон 31 бер, 2025 12:29

Re: Ринок ОВДП

PUnder написав:lamal
Видали її і нову створи. В мене останні дні теж не працювало у всіх в сім'ї. А сьогодні зробив по новому і все ок.
Дякую. Підтримка рекомендує видалити в меню всі підключені пристрої , потім знову авторизуватись. Наче допомогло , але не з першого разу , довелось ще на мобільний інтернет перемкнутись.
lamal
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Повідомлення Додано: Пон 31 бер, 2025 15:02

Re: Ринок ОВДП

Продажа досрочная в Сенсе происходит быстро? Как быстро деньги зайдут на карту? Это будет карта Епидтримка? Или можно другую карту указать при продаже?
Алексей77
 
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Повідомлення Додано: Пон 31 бер, 2025 15:13

  Алексей77 написав:Продажа досрочная в Сенсе происходит быстро? Как быстро деньги зайдут на карту? Это будет карта Епидтримка? Или можно другую указать при продаже?

В рабочее время Депозитария (будни с 9 до 17-40) продажа происходит мнгновенно (2..3 мин) на любую карту Сенса.

Может быть коллизия, если вы не пользовались ЕЦП Сенса для ОВДП более 6 мес. Тогда, вдруХ, Сенс перестанет узнавать ЕЦП и его нуна будет срочно перевыпустить. Делов то на 2..5мин, но нужно шобы Дия тоже работала и она вас узнала :P :P
Amethyst
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 кві, 2025 06:54

  lamal написав:
PUnder написав:lamal
Видали її і нову створи. В мене останні дні теж не працювало у всіх в сім'ї. А сьогодні зробив по новому і все ок.
Дякую. Підтримка рекомендує видалити в меню всі підключені пристрої , потім знову авторизуватись. Наче допомогло , але не з першого разу , довелось ще на мобільний інтернет перемкнутись.

Зранку Дія взагалі не в настрої. Вибрав обліжки, ICU одобрило, так підпис навіть не пробує - зразу вискакує помилка.
Ой+
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Повідомлення Додано: Вів 01 кві, 2025 09:48

  Ой+ написав:
  lamal написав:
PUnder написав:lamal
Видали її і нову створи. В мене останні дні теж не працювало у всіх в сім'ї. А сьогодні зробив по новому і все ок.
Дякую. Підтримка рекомендує видалити в меню всі підключені пристрої , потім знову авторизуватись. Наче допомогло , але не з першого разу , довелось ще на мобільний інтернет перемкнутись.

Зранку Дія взагалі не в настрої. Вибрав обліжки, ICU одобрило, так підпис навіть не пробує - зразу вискакує помилка.

Я вже декілька місяців не можу встановити Дія підпис - Технічна помилка
Техпідтримка це просто жах, присилають одне і те ж по колу
Рукожопи повні, але ніхто ніякоі відповідальності не несе
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Повідомлення Додано: Вів 01 кві, 2025 10:47

  Ой+ написав:
  lamal написав:
PUnder написав:lamal
Видали її і нову створи. В мене останні дні теж не працювало у всіх в сім'ї. А сьогодні зробив по новому і все ок.
Дякую. Підтримка рекомендує видалити в меню всі підключені пристрої , потім знову авторизуватись. Наче допомогло , але не з першого разу , довелось ще на мобільний інтернет перемкнутись.

Зранку Дія взагалі не в настрої. Вибрав обліжки, ICU одобрило, так підпис навіть не пробує - зразу вискакує помилка.

В 12 ночі все працювало дуже швидко - напевно наплив бажаючих. треба трохи пізніше спробувати
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Повідомлення Додано: Вів 01 кві, 2025 13:33

Re: Ринок ОВДП

Цікавий момент, купував ОВДП сьогодні через Дію у ICU о 8.30 - ціну продажу виставило дещо вищу (+0.16грн) за ту, що світить ICU зараз. В мене таке вперше, от і цікаво.
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