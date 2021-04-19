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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 817818819820
Повідомлення Додано: Вів 01 кві, 2025 16:59

VASH Ще в минулому місяці це помітив, застосовують етапну корекцію десь о 14:30, точно не скажу. Але бачив лише підвищення. На Керч 15.10 підняли на 27 коп, причому лише в Дії, але в системі ICU не можна сплатити картою, довелося брати в Дії дорожче, бо платив Приватом. Дрібниця, а неприємно.
Але у Вашому випадку могли покращити трохи дохідність, яка це серія?
Visky
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Повідомлення Додано: Вів 01 кві, 2025 17:54

Visky
Мова за UA4000228910.
Щодо покращення дохідності, як для мене, навпаки - купити дорожче ніж воно коштує. Та й ціни у ІКУ я міг знати дещо пізніше – лише після відкриття торгової сесії.
VASH
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 кві, 2025 18:05

Re: Ринок ОВДП

  VASH написав:купити дорожче ніж воно коштує

Это невозможно. Потому что по-определению оно стоит столько, за сколько его продают. Вот купить дороже, чем оно будет стоить позже - это нормально. Когда ноют: "Вон, учётная ставка увеличилась. Пусть дилеры ОВГЗ срочно поднимают доходность ask!", именно этого и хотят. Иногда таки происходит. Кто-то дожидается этого таки улучшения доходности, кто-то торопится и покупает дороже. Рынок, как рынок.
moveton
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Повідомлення Додано: Вів 01 кві, 2025 18:36

Re: Ринок ОВДП

Сьогодні БВР не дозволив купити в Дії, хоча пише суму списання менше, ніж залишок на карті, але відмова через недостатність коштів. БВР ввів комісію?
l_e_x
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 кві, 2025 18:50

  l_e_x написав:Сьогодні БВР не дозволив купити в Дії, хоча пише суму списання менше, ніж залишок на карті, але відмова через недостатність коштів. БВР ввів комісію?

Может и ввёл. Но проверить с 10 февраля уже низя. Или покупка за свои была? :roll:
moveton
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Повідомлення Додано: Вів 01 кві, 2025 19:17

  moveton написав:
  VASH написав:купити дорожче ніж воно коштує

Это невозможно. Потому что по-определению оно стоит столько, за сколько его продают. Вот купить дороже, чем оно будет стоить позже - это нормально. Когда ноют: "Вон, учётная ставка увеличилась. Пусть дилеры ОВГЗ срочно поднимают доходность ask!", именно этого и хотят. Иногда таки происходит. Кто-то дожидается этого таки улучшения доходности, кто-то торопится и покупает дороже. Рынок, как рынок.
У випадку різних цін на один товар це можна допустити, наприклад, у випадку різних цін ІСУ в Дії і у себе.
Visky
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Повідомлення Додано: Вів 01 кві, 2025 19:37

  VASH написав:Visky
Мова за UA4000228910.
Щодо покращення дохідності, як для мене, навпаки - купити дорожче ніж воно коштує. Та й ціни у ІКУ я міг знати дещо пізніше – лише після відкриття торгової сесії.
Виходить, вони корегують ціни впродовж дня на продаж і купівлю. При чому зміни я бачив лише в Дії
Visky
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Повідомлення Додано: Вів 01 кві, 2025 19:42

  Visky написав:У випадку різних цін на один товар це можна допустити, наприклад, у випадку різних цін ІСУ в Дії і у себе.

Что в другом месте цена может быть другая - это само собой. Это тоже рынок. С точки зрения покупателя ICU в Дие и на её родном портале - это просто разные продавцы. Более того - даже на разных рынках. У них и цены просто так сравнить нельзя потому, что конечная цена зависит ещё и от того, где у покупателя сейчас деньги и за сколько времени пройдут переводы. Может оказаться, что через Дию и дешевле получится.
moveton
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  #<1 ... 817818819820
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