Странный вопрос. Тогда, когда продавцу деньги нужны. Например, никогда. "Маржа" (вообще правильно то, о чём мы говорим называется "
И ещё странно, если интересует продажа, смотреть на спрэд. Обычно на бид смотрят.
|
|
|
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Сер 02 кві, 2025 11:37
Странный вопрос. Тогда, когда продавцу деньги нужны. Например, никогда. "Маржа" (вообще правильно то, о чём мы говорим называется "
И ещё странно, если интересует продажа, смотреть на спрэд. Обычно на бид смотрят.
Додано: Сер 02 кві, 2025 11:56
Цель -- оправдывает средства
Определить свою цель продажи и по достижении ея продать ))
А спред, чаще всего, уменьшается к сроку погашения или выплаты очередного купона.
Т.е. шобы отбить покупку (в безубыток) ближе к сроку погашения будет неоходимо меньше дней. Однако это достаточно условная оценка, т.к. главное это цена покупки/продажи и цель. Бывает, шо цель -- деньги ооочень нужны или резкое повышение %% по оближке -- могут поддтолкнуть к авральной продаже
|