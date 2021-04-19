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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 818819820821
Повідомлення Додано: Сер 02 кві, 2025 11:37

  Алексей77 написав:Когда лучше продать ОВГЗ в Сенсе? Сейчас маржа чуть больше гривны покупка-продажа? Может к концу месяца эта маржа уменьшается? как по практике? Или остается примерно такой же в гривну?

Странный вопрос. Тогда, когда продавцу деньги нужны. Например, никогда. "Маржа" (вообще правильно то, о чём мы говорим называется "спрэд". Маржа - это про другое совсем) по-умолчанию берётся, примерно, 1% годовых на сроке до погашения. Т.е. со временем на конкретной бумаге уменьшается и не только к концу месяца, но и к началу. Но индивидуально бывает по-всякому.

И ещё странно, если интересует продажа, смотреть на спрэд. Обычно на бид смотрят.
moveton
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Повідомлення Додано: Сер 02 кві, 2025 11:56

Цель -- оправдывает средства

  Алексей77 написав:Когда лучше продать ОВГЗ в Сенсе? Сейчас маржа чуть больше гривны покупка-продажа? Может к концу месяца эта маржа уменьшается? как по практике? Или остается примерно такой же в гривну?
Определить свою цель продажи и по достижении ея продать ))
А спред, чаще всего, уменьшается к сроку погашения или выплаты очередного купона.
Т.е. шобы отбить покупку (в безубыток) ближе к сроку погашения будет неоходимо меньше дней. Однако это достаточно условная оценка, т.к. главное это цена покупки/продажи и цель. Бывает, шо цель -- деньги ооочень нужны или резкое повышение %% по оближке -- могут поддтолкнуть к авральной продаже 8)
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 02 кві, 2025 15:51

Re: Ринок ОВДП

Вважаю, що ця новина важлива для багатьох.

Національний банк України прийняв рішення не продовжувати дію введених з 1 жовтня 2024 року регуляторних обмежень у розмірі 150 тис. грн на місяць для вихідних переказів (також відомих як P2P, C2С) за всіма рахунками клієнтів – фізичних осіб, відкритими в одному банку, на рахунки інших фізичних осіб.

"Зазначені обмеження стимулювали напрацювання комплексних спільних рішень, спрямованих на мінімізацію використання платіжної інфраструктури в протиправній діяльності, як за рахунок законодавчих змін, так і через саморегулювання ринку, шляхом підписання відповідного Меморандуму", – зазначив Нацбанк у повідомленні на своєму сайті ввечері у вівторок.
VASH
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 кві, 2025 15:58

Re: Ринок ОВДП

  VASH написав:Вважаю, що ця новина важлива для багатьох.

И чем же, особенно в контексте торговли ОВГЗ? Там как-то P2P было не в ходу.
moveton
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Повідомлення Додано: Сер 02 кві, 2025 16:02

  VASH написав:Вважаю, що ця новина важлива для багатьох.

Національний банк України прийняв рішення не продовжувати дію введених з 1 жовтня 2024 року регуляторних обмежень у розмірі 150 тис. грн на місяць для вихідних переказів (також відомих як P2P, C2С) за всіма рахунками клієнтів – фізичних осіб, відкритими в одному банку, на рахунки інших фізичних осіб.

"Зазначені обмеження стимулювали напрацювання комплексних спільних рішень, спрямованих на мінімізацію використання платіжної інфраструктури в протиправній діяльності, як за рахунок законодавчих змін, так і через саморегулювання ринку, шляхом підписання відповідного Меморандуму", – зазначив Нацбанк у повідомленні на своєму сайті ввечері у вівторок.


НБУ перекинув весь негатив на банки, які зараз масово посилаються на меморандум. Так що ліміти не тільки залишаються, але й погіршуються
Navegantes
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 кві, 2025 16:13

Re: Ринок ОВДП

  Navegantes написав:НБУ перекинув весь негатив на банки, які зараз масово посилаються на меморандум. Так що ліміти не тільки залишаються, але й погіршуються

Но зато они теперь не от НБУ. Это многим почему-то важно :roll:
moveton
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Повідомлення Додано: Сер 02 кві, 2025 16:46

  moveton написав:
  Navegantes написав:НБУ перекинув весь негатив на банки, які зараз масово посилаються на меморандум. Так що ліміти не тільки залишаються, але й погіршуються

Но зато они теперь не от НБУ. Это многим почему-то важно :roll:

Зараз прийде віскі і засудить всі банки
Boundless
 
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