Алексей77 написав:Когда лучше продать ОВГЗ в Сенсе? Сейчас маржа чуть больше гривны покупка-продажа? Может к концу месяца эта маржа уменьшается? как по практике? Или остается примерно такой же в гривну?
Странный вопрос. Тогда, когда продавцу деньги нужны. Например, никогда. "Маржа" (вообще правильно то, о чём мы говорим называется "спрэд". Маржа - это про другое совсем) по-умолчанию берётся, примерно, 1% годовых на сроке до погашения. Т.е. со временем на конкретной бумаге уменьшается и не только к концу месяца, но и к началу. Но индивидуально бывает по-всякому.
И ещё странно, если интересует продажа, смотреть на спрэд. Обычно на бид смотрят.
Алексей77 написав:Когда лучше продать ОВГЗ в Сенсе? Сейчас маржа чуть больше гривны покупка-продажа? Может к концу месяца эта маржа уменьшается? как по практике? Или остается примерно такой же в гривну?
Определить свою цель продажи и по достижении ея продать )) А спред, чаще всего, уменьшается к сроку погашения или выплаты очередного купона. Т.е. шобы отбить покупку (в безубыток) ближе к сроку погашения будет неоходимо меньше дней. Однако это достаточно условная оценка, т.к. главное это цена покупки/продажи и цель. Бывает, шо цель -- деньги ооочень нужны или резкое повышение %% по оближке -- могут поддтолкнуть к авральной продаже
Національний банк України прийняв рішення не продовжувати дію введених з 1 жовтня 2024 року регуляторних обмежень у розмірі 150 тис. грн на місяць для вихідних переказів (також відомих як P2P, C2С) за всіма рахунками клієнтів – фізичних осіб, відкритими в одному банку, на рахунки інших фізичних осіб.
"Зазначені обмеження стимулювали напрацювання комплексних спільних рішень, спрямованих на мінімізацію використання платіжної інфраструктури в протиправній діяльності, як за рахунок законодавчих змін, так і через саморегулювання ринку, шляхом підписання відповідного Меморандуму", – зазначив Нацбанк у повідомленні на своєму сайті ввечері у вівторок.
VASH написав:Вважаю, що ця новина важлива для багатьох.
Національний банк України прийняв рішення не продовжувати дію введених з 1 жовтня 2024 року регуляторних обмежень у розмірі 150 тис. грн на місяць для вихідних переказів (також відомих як P2P, C2С) за всіма рахунками клієнтів – фізичних осіб, відкритими в одному банку, на рахунки інших фізичних осіб.
"Зазначені обмеження стимулювали напрацювання комплексних спільних рішень, спрямованих на мінімізацію використання платіжної інфраструктури в протиправній діяльності, як за рахунок законодавчих змін, так і через саморегулювання ринку, шляхом підписання відповідного Меморандуму", – зазначив Нацбанк у повідомленні на своєму сайті ввечері у вівторок.
НБУ перекинув весь негатив на банки, які зараз масово посилаються на меморандум. Так що ліміти не тільки залишаються, але й погіршуються