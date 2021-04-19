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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 819820821822
Повідомлення Додано: Сер 02 кві, 2025 20:15

Re: Ринок ОВДП

  Amethyst написав:Тьотя з ІКУ написала, що вони ТРИ дні можуть виводити.
Добре, що НБУ це не чує. Хоча може допомогти йому в цьому?!

А при чём НБУ к ICU? Это ж не банк и не система денежных переводов. Так-то три дня - это типовой регламент. Что в нём удивительного? В случае ICU можно ожидать и что через три дня они только что-то начнут проверять после пинка. Или даже не начнут.
moveton
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Повідомлення Додано: Сер 02 кві, 2025 20:30

  moveton написав:
  Amethyst написав:Тьотя з ІКУ написала, що вони ТРИ дні можуть виводити.
Добре, що НБУ це не чує. Хоча може допомогти йому в цьому?!

А при чём НБУ к ICU? Это ж не банк и не система денежных переводов. Так-то три дня - это типовой регламент. Что в нём удивительного? В случае ICU можно ожидать и что через три дня они только что-то начнут проверять после пинка. Или даже не начнут.
Ну Це таки фінансова контора. Клієнт дав розпорядження. А вони просто хизуються, просто блокують гроші. У них теж є регламент, десь в Договорі прописан, що типу тільки по Чт. ми відправляємо кошти в порядку живої черги :mrgreen: :mrgreen:
І вони таки підзвітні НБУ!
...і етаа: клієнт завжди правий! 8)
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 02 кві, 2025 20:51

Amethyst
Висновок давно вже зробив, що краще через Дію, навіть якщо там трохи дорожче.
До обговорення вашого нюансу по ICU хочу докласти питання. Наче ICU й інші інвест.контори забов'язані проводити фін. моніторинг. Яка законна підстава? При якіх обставинах ICU звернеться з запитом док-тів до клієнта? Що буде в разі ненадання або невлаштування їх ICU?
Visky
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Повідомлення Додано: Сер 02 кві, 2025 20:55

  Amethyst написав:
  VASH написав:Amethyst
Я ще вчора зранку замовив - до теперішнього часу заблоковані на ІКУ...

Тьотя з ІКУ написала, що вони ТРИ дні можуть виводити.
Добре, що НБУ це не чує. Хоча може допомогти йому в цьому?!

Щось таки коїться з ІКУ :evil:


Це не та сама тьотя з ІКУ, яка 26/09/2024 писала в телеграм-каналі ICU Trade Status про покращення, а саме якщо клієнт ініціював вивід коштів до 16:30, то заявка обробляється в цей же день і кошти будуть на рахунку клієнта в цей самий день, а якщо після 16:30 - то обробка заявки наступного ранку
Navegantes
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 кві, 2025 20:58

  Visky написав:Amethyst...Наче ICU й інші інвест.контори забов'язане проводити фін. моніторинг. Яка законна підстава? При якіх обставинах ICU звернеться з запитом док-тів до клієнта? Що буде в разі ненадання або невлаштування їх ICU?
Ну от з боку ФінМону ІКУ виглядає доволі лояльною конторою. Відоме обмеження на 400К. Реальний залишок цього ліміту постійно доступний в еккє і є в виписках. Ніяких колізій з іншого приводу мені не відомо. Вважаю, що сама сфера роботи контори -- обліжки -- є досить лояльною по фінмону на сьогодні.
Amethyst
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  #<1 ... 819820821822
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