А при чём НБУ к ICU? Это ж не банк и не система денежных переводов. Так-то три дня - это типовой регламент. Что в нём удивительного? В случае ICU можно ожидать и что через три дня они только что-то начнут проверять после пинка. Или даже не начнут.
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Додано: Сер 02 кві, 2025 20:15
Re: Ринок ОВДП
А при чём НБУ к ICU? Это ж не банк и не система денежных переводов. Так-то три дня - это типовой регламент. Что в нём удивительного? В случае ICU можно ожидать и что через три дня они только что-то начнут проверять после пинка. Или даже не начнут.
Додано: Сер 02 кві, 2025 20:30
Ну Це таки фінансова контора. Клієнт дав розпорядження. А вони просто хизуються, просто блокують гроші. У них теж є регламент, десь в Договорі прописан, що типу тільки по Чт. ми відправляємо кошти в порядку живої черги
І вони таки підзвітні НБУ!
...і етаа: клієнт завжди правий!
Додано: Сер 02 кві, 2025 20:51
Amethyst
Висновок давно вже зробив, що краще через Дію, навіть якщо там трохи дорожче.
До обговорення вашого нюансу по ICU хочу докласти питання. Наче ICU й інші інвест.контори забов'язані проводити фін. моніторинг. Яка законна підстава? При якіх обставинах ICU звернеться з запитом док-тів до клієнта? Що буде в разі ненадання або невлаштування їх ICU?
Додано: Сер 02 кві, 2025 20:55
Це не та сама тьотя з ІКУ, яка 26/09/2024 писала в телеграм-каналі ICU Trade Status про покращення, а саме якщо клієнт ініціював вивід коштів до 16:30, то заявка обробляється в цей же день і кошти будуть на рахунку клієнта в цей самий день, а якщо після 16:30 - то обробка заявки наступного ранку
Додано: Сер 02 кві, 2025 20:58
Ну от з боку ФінМону ІКУ виглядає доволі лояльною конторою. Відоме обмеження на 400К. Реальний залишок цього ліміту постійно доступний в еккє і є в виписках. Ніяких колізій з іншого приводу мені не відомо. Вважаю, що сама сфера роботи контори -- обліжки -- є досить лояльною по фінмону на сьогодні.
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