Amethyst написав:Тьотя з ІКУ написала, що вони ТРИ дні можуть виводити. Добре, що НБУ це не чує. Хоча може допомогти йому в цьому?!
А при чём НБУ к ICU? Это ж не банк и не система денежных переводов. Так-то три дня - это типовой регламент. Что в нём удивительного? В случае ICU можно ожидать и что через три дня они только что-то начнут проверять после пинка. Или даже не начнут.
Amethyst написав:Тьотя з ІКУ написала, що вони ТРИ дні можуть виводити. Добре, що НБУ це не чує. Хоча може допомогти йому в цьому?!
А при чём НБУ к ICU? Это ж не банк и не система денежных переводов. Так-то три дня - это типовой регламент. Что в нём удивительного? В случае ICU можно ожидать и что через три дня они только что-то начнут проверять после пинка. Или даже не начнут.
Ну Це таки фінансова контора. Клієнт дав розпорядження. А вони просто хизуються, просто блокують гроші. У них теж є регламент, десь в Договорі прописан, що типу тільки по Чт. ми відправляємо кошти в порядку живої черги І вони таки підзвітні НБУ! ...і етаа: клієнт завжди правий!
Amethyst Висновок давно вже зробив, що краще через Дію, навіть якщо там трохи дорожче. До обговорення вашого нюансу по ICU хочу докласти питання. Наче ICU й інші інвест.контори забов'язані проводити фін. моніторинг. Яка законна підстава? При якіх обставинах ICU звернеться з запитом док-тів до клієнта? Що буде в разі ненадання або невлаштування їх ICU?
VASH написав:Amethyst Я ще вчора зранку замовив - до теперішнього часу заблоковані на ІКУ...
Тьотя з ІКУ написала, що вони ТРИ дні можуть виводити. Добре, що НБУ це не чує. Хоча може допомогти йому в цьому?!
Щось таки коїться з ІКУ
Це не та сама тьотя з ІКУ, яка 26/09/2024 писала в телеграм-каналі ICU Trade Status про покращення, а саме якщо клієнт ініціював вивід коштів до 16:30, то заявка обробляється в цей же день і кошти будуть на рахунку клієнта в цей самий день, а якщо після 16:30 - то обробка заявки наступного ранку
Visky написав:Amethyst...Наче ICU й інші інвест.контори забов'язане проводити фін. моніторинг. Яка законна підстава? При якіх обставинах ICU звернеться з запитом док-тів до клієнта? Що буде в разі ненадання або невлаштування їх ICU?
Ну от з боку ФінМону ІКУ виглядає доволі лояльною конторою. Відоме обмеження на 400К. Реальний залишок цього ліміту постійно доступний в еккє і є в виписках. Ніяких колізій з іншого приводу мені не відомо. Вважаю, що сама сфера роботи контори -- обліжки -- є досить лояльною по фінмону на сьогодні.
Amethyst 400К на що? Одиниця виміру яка? Пригадую, з профільного обговорення, це поточно-балансова вартість паперів клієнта. Так? Як обчислюється: номінальна вартість, по сумах купівлі, продажу, потенційного погашення з купонними виплатами..? Де саме видно залишок цього ліміту, де це еккє? Яка законна підстава? Це в тому законі про Запобіг. тероризму прописано про інвестконтори чи лише писульки регулятора? Ліцензія у них від НКЦПФР - це їхній регулятор. Що буде в разі ненадання док-тів про пох. коштів до/або невлаштування їх ICU? Чи влаштовують їх старі док-ти і типу банківських виписок?
Visky написав:Що буде в разі ненадання док-тів про пох. коштів до/або невлаштування їх ICU?
Ох, повторение - мать учения. Работает очень просто: весь финмон от ICU - это проверять при пополнении счёта не превышает ли это пополнение остаток лимита для инвестирования. Если превышает, то... ничего страшного:
Ваші кошти можуть бути заблоковані, якщо вартість активів на вашому рахунку перевищує ліміт у 400 тисяч гривень або суму, на яку ви раніше надавали документи про джерела походження коштів. Згідно законодавства, ми зобов'язані уточнювати джерело походження коштів, якщо їх сума становить понад 400 тис. грн або рівноцінну суму у валюті.
Важливо: сума коштів, яка відмічена як заблокована, може бути вільно виведена з брокерського рахунку на ваш банківський рахунок. Якщо ви хочете збільшити свій ліміт, вам потрібно надати документи, що підтверджують ваші доходи. Це можна зробити в особистому кабінеті ICU Trade в розділі «Торгівельні ліміти».
Якщо сума коштів на вашому рахунку (включаючи вартість паперів на рахунку) нижча, ніж ліміт, зверніться до нас для уточнення причини блокування.
Остаток, как и сам лимит можно посмотреть в личном кабинете. Там же и доки для поднятия залить. Изначально остаток и лимит равны 400к грн. Остаток уменьшается на сумму купленных бумаг и растёт на сумму погашенных/проданных. Вместе с ним растёт и лимит, если в итоге образовалась прибыль.
Насчёт законности... Как минимум, потому, что может. Возможно, что и обязано. А оно так уж важно обязано или нет?
Visky написав:Чи влаштовують їх старі док-ти і типу банківських виписок?
Очень расплывчатый вопрос. Могу только процитировать что по этой теме отвечает их чат-бот.
Для підтвердження джерела походження коштів ви можете надати наступні документи на адресу onboarding@icu.ua:
1. Декларація про майновий стан та доходи за останні 10 років. 2. Довідка з ПФУ (Форма ОК-7), може бути завантажена із застосунку Дія, за останні 10 років. 3. Довідка з місця роботи про виплачену зарплату або виписка з банку про зарахування не більше 10 років. 4. Податкова декларація ФОП з квитанцією або відміткою про отримання за останні 10 років. 5. Довідка/відомості з податкових органів про отримані доходи за останні 10 років. 6. Свідоцтво про право на спадщину, яке підтверджує отримання грошових коштів строк давності не більше 5 років. 7. Договір дарування строк давності не більше 5 років. 8. Документ, що підтверджує продаж активу: автомобіля, квартири, земельної ділянки, цінних паперів, корпоративних прав тощо строк давності не більше 5 років. 9. Документ, що підтверджує виплату страхового відшкодування по договору страхування строк давності не більше 5 років. 10. Документ, що підтверджує факт виплати дивідендів та інших доходів за цінними паперами – виписка про рух коштів на банківському рахунку строк давності не більше 5 років. 11. Документи, що підтверджують отримання винагороди від використання інтелектуальної власності строк давності не більше 5 років. 12. Договір найму/оренди житлового або нежитлового приміщення, та документи, що свідчать про фактичне отримання орендної плати строк давності не більше 5 років. 13. Довідка/виписка з банківського рахунку з інформацією про суму виплачених відсотків за договором банківського вкладу строк давності договору не більше 5 років. 14. Виграш в лотерею з документальним підтвердженням виплати виграшу строк давності не більше 5 років.
Якщо у вас є інші документи, також надішліть їх на розгляд.