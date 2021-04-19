Прям вот самый-самый пессимистичный случай? Если карта от Изи/Таси, то бывало, что и никогда. Если Райф, который за время до погашения успел карте изменить счёт и прекратить пересылать со старого, то, видимо, тоже.
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Сер 02 кві, 2025 22:40
Прям вот самый-самый пессимистичный случай? Если карта от Изи/Таси, то бывало, что и никогда. Если Райф, который за время до погашения успел карте изменить счёт и прекратить пересылать со старого, то, видимо, тоже.
Додано: Сер 02 кві, 2025 22:46
moveton Я больше имел в виду: в тот же день, на следующий день или 2-3 дня придется ждать... Как это обычно происходит? (Вопрос от новичка в ожидании первого погашения).
Додано: Сер 02 кві, 2025 22:50
Дето с 16:00 30го и до 19:00 1го
Причем лучших брокеров и єПідримок особо и нет ((
Бывает, шо на Моню раньше заходит, а бывает шо на Сенс.
У меня вот ИКУ один раз быро выплатило на єПідримку Пумбы -- дето около 16:30
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