Додано: Сер 02 кві, 2025 22:58

justauser написав: moveton

А куда же тогда деньги девались у изи и таси? А куда же тогда деньги девались у изи и таси?

justauser написав: moveton Я больше имел в виду: в тот же день, на следующий день или 2-3 дня придется ждать... Как это обычно происходит? (Вопрос от новичка в ожидании первого погашения). Я больше имел в виду: в тот же день, на следующий день или 2-3 дня придется ждать... Как это обычно происходит? (Вопрос от новичка в ожидании первого погашения).

Не то, чтобы девались. Просто не дошли. У Тазика приём на еПидтримку был раньше совсем коряво, сейчас вроде, получше: через сутки всё таки проводят. А тогда народ письма в ДУ писал, чтобы после того, как все сроки на перевод вышли, перевести ещё раз уже на другой счёт.Как повезёт. Обычно, если не в Тазик, то часикам к 17 того же дня, а то и раньше, уже всё на карте. А не обычно вплоть до бесконечности с разными промежуточными вариантами. Например, было, что у Сенса ДУ пару дней тормозило от массовой выплаты. Поэтому Сенс регулярно напоминает, что не обязан перевести быстрее, чем за три рабочих дня.