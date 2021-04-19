Прям вот самый-самый пессимистичный случай? Если карта от Изи/Таси, то бывало, что и никогда. Если Райф, который за время до погашения успел карте изменить счёт и прекратить пересылать со старого, то, видимо, тоже.
|
|
|
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Сер 02 кві, 2025 22:40
Прям вот самый-самый пессимистичный случай? Если карта от Изи/Таси, то бывало, что и никогда. Если Райф, который за время до погашения успел карте изменить счёт и прекратить пересылать со старого, то, видимо, тоже.
Додано: Сер 02 кві, 2025 22:46
moveton Я больше имел в виду: в тот же день, на следующий день или 2-3 дня придется ждать... Как это обычно происходит? (Вопрос от новичка в ожидании первого погашения).
Додано: Сер 02 кві, 2025 22:50
Дето с 16:00 30го и до 19:00 1го
Причем лучших брокеров и єПідримок особо и нет ((
Бывает, шо на Моню раньше заходит, а бывает шо на Сенс.
У меня вот ИКУ один раз быро выплатило на єПідримку Пумбы -- дето около 16:30
Додано: Сер 02 кві, 2025 22:58
Не то, чтобы девались. Просто не дошли. У Тазика приём на еПидтримку был раньше совсем коряво, сейчас вроде, получше: через сутки всё таки проводят. А тогда народ письма в ДУ писал, чтобы после того, как все сроки на перевод вышли, перевести ещё раз уже на другой счёт.
Как повезёт. Обычно, если не в Тазик, то часикам к 17 того же дня, а то и раньше, уже всё на карте. А не обычно вплоть до бесконечности с разными промежуточными вариантами. Например, было, что у Сенса ДУ пару дней тормозило от массовой выплаты. Поэтому Сенс регулярно напоминает, что не обязан перевести быстрее, чем за три рабочих дня.
Додано: Чет 03 кві, 2025 00:40
Дуже дякую за грунтовну відповідь. Балансовий ліміт в 400К малуватий, зате вимоги до док-ів демократичні.
Все ж питання законних підстав залишається, мені важливо і цікаво.
Додано: Чет 03 кві, 2025 02:44
Re: Ринок ОВДП
Забыл упомянуть специфику военных бумаг, которые через Дию покупаются. Чтобы соблюсти закон о необязательности финмона для них, при такой покупке лимит при необходимости автоматически увеличивается. По-идее, потом обратно уменьшается, но я на себе не проверял. Помню, что если онбординг был покупкой в Дие, то становишься как бы клиентом ICU с доступом во все кабинеты, но не полноценным: разрешено оперировать только военными бумагами (не обязательно в Дие). Для полного функционала нужно проходить полный онбординг с подписью договора.
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|