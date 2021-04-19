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Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 820821822823
Повідомлення Додано: Сер 02 кві, 2025 22:40

  justauser написав:Когда происходит погашение овдп, купленных через ДИЯ, то сколько времени может пройти? Например, погашение будет 30.4.Когда самое поздннее могут прийти деньги на карту эПидтримка? 1,2,3 мая?

Прям вот самый-самый пессимистичный случай? Если карта от Изи/Таси, то бывало, что и никогда. Если Райф, который за время до погашения успел карте изменить счёт и прекратить пересылать со старого, то, видимо, тоже.
moveton
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Повідомлення Додано: Сер 02 кві, 2025 22:44

moveton
А куда же тогда деньги девались у изи и таси?
justauser
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 кві, 2025 22:46

moveton Я больше имел в виду: в тот же день, на следующий день или 2-3 дня придется ждать... Как это обычно происходит? (Вопрос от новичка в ожидании первого погашения).
justauser
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 кві, 2025 22:50

  justauser написав:Когда происходит погашение овдп, купленных через ДИЯ, то сколько времени может пройти? Например, погашение будет 30.4.Когда самое поздннее могут прийти деньги на карту эПидтримка? 1,2,3 мая?

Дето с 16:00 30го и до 19:00 1го :mrgreen:
Причем лучших брокеров и єПідримок особо и нет ((
Бывает, шо на Моню раньше заходит, а бывает шо на Сенс.
У меня вот ИКУ один раз быро выплатило на єПідримку Пумбы -- дето около 16:30
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 02 кві, 2025 22:58

  justauser написав:moveton
А куда же тогда деньги девались у изи и таси?

Не то, чтобы девались. Просто не дошли. У Тазика приём на еПидтримку был раньше совсем коряво, сейчас вроде, получше: через сутки всё таки проводят. А тогда народ письма в ДУ писал, чтобы после того, как все сроки на перевод вышли, перевести ещё раз уже на другой счёт.

  justauser написав:moveton Я больше имел в виду: в тот же день, на следующий день или 2-3 дня придется ждать... Как это обычно происходит? (Вопрос от новичка в ожидании первого погашения).

Как повезёт. Обычно, если не в Тазик, то часикам к 17 того же дня, а то и раньше, уже всё на карте. А не обычно вплоть до бесконечности с разными промежуточными вариантами. Например, было, что у Сенса ДУ пару дней тормозило от массовой выплаты. Поэтому Сенс регулярно напоминает, что не обязан перевести быстрее, чем за три рабочих дня.
moveton
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Повідомлення Додано: Чет 03 кві, 2025 00:40

  moveton написав:Насчёт законности... Как минимум, потому, что может. Возможно, что и обязано. А оно так уж важно обязано или нет?

Дуже дякую за грунтовну відповідь. Балансовий ліміт в 400К малуватий, зате вимоги до док-ів демократичні.
Все ж питання законних підстав залишається, мені важливо і цікаво.
Visky
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Повідомлення Додано: Чет 03 кві, 2025 02:44

Re: Ринок ОВДП

  Visky написав:Балансовий ліміт в 400К малуватий

Забыл упомянуть специфику военных бумаг, которые через Дию покупаются. Чтобы соблюсти закон о необязательности финмона для них, при такой покупке лимит при необходимости автоматически увеличивается. По-идее, потом обратно уменьшается, но я на себе не проверял. Помню, что если онбординг был покупкой в Дие, то становишься как бы клиентом ICU с доступом во все кабинеты, но не полноценным: разрешено оперировать только военными бумагами (не обязательно в Дие). Для полного функционала нужно проходить полный онбординг с подписью договора.
moveton
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