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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 821822823824
Повідомлення Додано: Чет 03 кві, 2025 12:55

  angra написав:Ще 1-го квітня купив у Кінто через Дія, оплатив. До цього часу в Дії світиться 'в обробці ' Чекати ще чи вже бити на сполох, і куди звертатись ?

Чекайте. Кінто зі скрипом, але працює.
novichok
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Повідомлення Додано: Чет 03 кві, 2025 13:03

  emeta написав:
  angra написав:Ще 1-го квітня купив у Кінто через Дія, оплатив. До цього часу в Дії світиться 'в обробці ' Чекати ще чи вже бити на сполох, і куди звертатись ?


Что то Кинто халтурит
у меня висит статус "в ожидании документов от партнёра"

Кінто довше всіх готує документи. Десь близько години, іноді меньше, іноді більше
novichok
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Повідомлення Додано: Чет 03 кві, 2025 15:19

Re: Ринок ОВДП

Через Дию можно купить ОВГЗ, рассчитавшись кредитными с карты ПУМБА Всеможу без комиссий? Кто-нибудь работает с ПУМБом? Подскажите, как через этот банк лучше тянуть бумаги.
ВЕСЕЛЬЧАК У
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  #<1 ... 821822823824
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