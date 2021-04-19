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Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Чет 03 кві, 2025 12:55
angra написав:
Ще 1-го квітня купив у Кінто через Дія, оплатив. До цього часу в Дії світиться 'в обробці ' Чекати ще чи вже бити на сполох, і куди звертатись ?
Чекайте. Кінто зі скрипом, але працює.
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Додано: Чет 03 кві, 2025 13:03
emeta написав: angra написав:
Ще 1-го квітня купив у Кінто через Дія, оплатив. До цього часу в Дії світиться 'в обробці ' Чекати ще чи вже бити на сполох, і куди звертатись ?
Что то Кинто халтурит
у меня висит статус "в ожидании документов от партнёра"
Кінто довше всіх готує документи. Десь близько години, іноді меньше, іноді більше
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Додано: Чет 03 кві, 2025 15:19
Через Дию можно купить ОВГЗ, рассчитавшись кредитными с карты ПУМБА Всеможу без комиссий? Кто-нибудь работает с ПУМБом? Подскажите, как через этот банк лучше тянуть бумаги.
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ВЕСЕЛЬЧАК У
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Додано: Чет 03 кві, 2025 18:43
Карта ж натякає що все може
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Додано: Чет 03 кві, 2025 21:08
ВЕСЕЛЬЧАК У написав:
Кто-нибудь работает с ПУМБом?
тишина https://apim.pumb.ua/api/assets/pumb/09 ... h-osib.pdf
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