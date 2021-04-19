Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Чет 03 кві, 2025 12:55
angra написав:
Ще 1-го квітня купив у Кінто через Дія, оплатив. До цього часу в Дії світиться 'в обробці ' Чекати ще чи вже бити на сполох, і куди звертатись ?
Чекайте. Кінто зі скрипом, але працює.
novichok
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Додано: Чет 03 кві, 2025 13:03
emeta написав: angra написав:
Ще 1-го квітня купив у Кінто через Дія, оплатив. До цього часу в Дії світиться 'в обробці ' Чекати ще чи вже бити на сполох, і куди звертатись ?
Что то Кинто халтурит
у меня висит статус "в ожидании документов от партнёра"
Кінто довше всіх готує документи. Десь близько години, іноді меньше, іноді більше
novichok
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Додано: Чет 03 кві, 2025 15:19
Через Дию можно купить ОВГЗ, рассчитавшись кредитными с карты ПУМБА Всеможу без комиссий? Кто-нибудь работает с ПУМБом? Подскажите, как через этот банк лучше тянуть бумаги.
ВЕСЕЛЬЧАК У
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Додано: Чет 03 кві, 2025 18:43
Карта ж натякає що все може
Boundless
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Додано: Чет 03 кві, 2025 19:58
ВЕСЕЛЬЧАК У Покупка как и с любым других карт-банков из списка.
ihor200268
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Додано: Чет 03 кві, 2025 21:08
ВЕСЕЛЬЧАК У написав:
Кто-нибудь работает с ПУМБом?
тишина
https://apim.pumb.ua/api/assets/pumb/09 ... h-osib.pdf
Goodman
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Додано: Чет 03 кві, 2025 23:12
moveton написав:
, но не полноценным: разрешено оперировать только военными бумагами (не обязательно в Дие). Для полного функционала нужно проходить полный онбординг с подписью договора.
ні, це не так. інфляційними ОВДП теж. генеральний договір (цілком собі повноцінний) підписується при першій покупці в дії
24589
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Додано: П'ят 04 кві, 2025 00:14
24589 написав:
ні, це не так. інфляційними ОВДП теж. генеральний договір (цілком собі повноцінний) підписується при першій покупці в дії
Может инфляционные и тоже можно (они вообще там предлагаются?), но я сам два года назад проходил, что на половине бумаг не было кнопки покупки. И тогда мне в поддержке сказали, что раз онбординг был покупкой в Дие, то это недоонбординг, которому разрешены только военные. И я тогда проходил повторный уже по полной процедуре. Пару недель заняло что ли. Может с тех пор сделали и полноценным.
moveton
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Додано: П'ят 04 кві, 2025 08:09
Не меньше 1000 грн за обслуживание брокерского счёта? Хм....
Мне в чате поддержки сказали, что ещё комиссия за покупку ОВГЗ будет 3,99%.
Я так понял, никто с ПУМБом не работает. Или есть какие-то варианты?
ВЕСЕЛЬЧАК У
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