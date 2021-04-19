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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Пон 07 кві, 2025 09:41
Вітаю друзі! Чи є сенс продати діючі овдп і купити нові з більш вигадним відсотком, як порахувати чи це профітно? Можливо хтось це вже тут обговорював, тикніть пальцем)
Додано: Пон 07 кві, 2025 10:42
Додано: Пон 07 кві, 2025 12:02
Как правило, нет. На бумагах с рыночной ценой выгодность самобалансируется. Но каждый считает себе сам: берёт проспекты выплат Минфина по каждой из бумаг и вычисляет по ним сколько получится на дату погашения. Если продавать до погашения, то методом 3П подставляет цену bid на этот день. Аналогичным методом добывает доходность реинвестирования в дни докупок, а если в вариантах инвестирования предусматривается валютообмен, то ещё и валютные курсы опять же в будущем. Дальше простыми арифметическими операциями, как учили в средней школе, сводит в итоговую сумму и узнаёт что профитнее.
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