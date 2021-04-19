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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Пон 07 кві, 2025 09:41
Вітаю друзі! Чи є сенс продати діючі овдп і купити нові з більш вигадним відсотком, як порахувати чи це профітно? Можливо хтось це вже тут обговорював, тикніть пальцем)
Додано: Пон 07 кві, 2025 10:42
Додано: Пон 07 кві, 2025 12:02
Как правило, нет. На бумагах с рыночной ценой выгодность самобалансируется. Но каждый считает себе сам: берёт проспекты выплат Минфина по каждой из бумаг и вычисляет по ним сколько получится на дату погашения. Если продавать до погашения, то методом 3П подставляет цену bid на этот день. Аналогичным методом добывает доходность реинвестирования в дни докупок, а если в вариантах инвестирования предусматривается валютообмен, то ещё и валютные курсы опять же в будущем. Дальше простыми арифметическими операциями, как учили в средней школе, сводит в итоговую сумму и узнаёт что профитнее.
Додано: Пон 07 кві, 2025 15:20
Re: Ринок ОВДП
При оформлені покупки ОВДП в Приваті документи формуються в вигляді каші з цифр. В усіх таке явище?
Додано: Пон 07 кві, 2025 16:48
Додано: Пон 07 кві, 2025 18:44
Краще, звісно, проконсулюватись із юристами із оподаткування, але більш ніж впевнений, що податкове зобов'язання виникає в момент оформлення договору дарування (здається на сьогодні виключно в письмовій формі, але нотаріальне завірення не обов'язкове), а не в момент погашення ЦП (як по акціям, так і по облігаціям, чи то по відчуженню подарованного автомобіля або нерухомості...).
І ставка податку залежить від ступеню спорідненості, а не від об'єкту дарування
Додано: Пон 07 кві, 2025 18:58
Re: Ринок ОВДП
Что письменно - это понятно. Слова к делу не подошьёшь. Но вот, хотя нотариус как бы и не обязательный, конкретные ДУ очень любят его требовать. А он брать комис в 1%. Правда, для передачи ОВГЗ близкому родственнику бывает, что можно договориться в дарственной указать сумму поменьше, чем текущая стоимость потому, что в таком случае налогов не возникает и поэтому налоговой пофиг.
Додано: Пон 07 кві, 2025 19:05
Калькулятор дохідності
вираховуєте за BIDом (ціна викупу брокером) дохідність до погашення паперів, яких думаєте позбутися. За ASKом (ціною продажу бажаних до покупки, за бажанням) співставляєте що вигідніше, залишати пакет ЦП без змін чи провести "арбітраж".
На днчх у SENSE так позбувся облігацій UA4000230270 (погашення 2027-07-07) та UA4000231195 (погашення 2027-08-25). Обидва папери банк продавав із дохідністю 16,5% YТM, та викупав із дохідністю до погашення 17,5%.
Придбав, натомість придбав UA4000234223 (із погашенням 2027-06-09) із дохідністю 18%.
Строки майже тіж самі, дохідність + 0,5% річних.
Додано: Пон 07 кві, 2025 19:31
Re: Ринок ОВДП
Дело хозяйское. Главное понимать, что это только один из методов расчёта профита. В гривнах да, будет больше. А в долларовом эквиваленте уже сложнее. UA4000230270 - номинальная доходность 18.5%, UA4000234223 - 16.2%. Значит первая сейчас выкупается с премией (не так уж удивительно: и UA4000230270, UA4000231195
Додано: Пон 07 кві, 2025 20:11
Вы, простите, троллите?
Я сомневаюсь, очень-очень-очень сомневаюсь, что найдется хоть один нотариус дурак, готовый рискнуть своей лицензией, занижая стоимость подарка при оформлении договора высоколиквидных ЦБ, чуть ли не наличных. Особенно, если налог при этом взымается по нулевой ставке. Дарителю или одариваемому то это зачем?
Я очень-очень-очень сомневаюсь, что налог не предусмотрен для случаев одаривания Ценными бумагами близких, но не входящих в 1ю и вторую линию, родственников.Тем более, что в п. 174.2.1 Налогового кодекса ни о них, ни о Ценных бумагах ни слова
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