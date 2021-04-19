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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 826827828829>
Повідомлення Додано: Пон 07 кві, 2025 09:41

Вітаю друзі! Чи є сенс продати діючі овдп і купити нові з більш вигадним відсотком, як порахувати чи це профітно? Можливо хтось це вже тут обговорював, тикніть пальцем)
tehnolog872025
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Повідомлення Додано: Пон 07 кві, 2025 10:42

  ihor200268 написав:asti Ну так продайте.
если курс ещё упадет то так и сделаю))
asti
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 кві, 2025 12:02

  tehnolog872025 написав:Чи є сенс продати діючі овдп і купити нові з більш вигадним відсотком, як порахувати чи це профітно?

Как правило, нет. На бумагах с рыночной ценой выгодность самобалансируется. Но каждый считает себе сам: берёт проспекты выплат Минфина по каждой из бумаг и вычисляет по ним сколько получится на дату погашения. Если продавать до погашения, то методом 3П подставляет цену bid на этот день. Аналогичным методом добывает доходность реинвестирования в дни докупок, а если в вариантах инвестирования предусматривается валютообмен, то ещё и валютные курсы опять же в будущем. Дальше простыми арифметическими операциями, как учили в средней школе, сводит в итоговую сумму и узнаёт что профитнее.
moveton
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Повідомлення Додано: Пон 07 кві, 2025 15:20

Re: Ринок ОВДП

При оформлені покупки ОВДП в Приваті документи формуються в вигляді каші з цифр. В усіх таке явище?
Economist
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 кві, 2025 16:48

  Economist написав:При оформлені покупки ОВДП в Приваті документи формуються в вигляді каші з цифр. В усіх таке явище?

Було таке при використанні веб-браузера Сhrome. Раджу обрати інший веб-браузер.
VASH
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 кві, 2025 18:44

  Visky написав:VASH То все ж акції, а тут ВОВДП з 0 оподаткуванням. Як дарчу оформлювали?


Краще, звісно, проконсулюватись із юристами із оподаткування, але більш ніж впевнений, що податкове зобов'язання виникає в момент оформлення договору дарування (здається на сьогодні виключно в письмовій формі, але нотаріальне завірення не обов'язкове), а не в момент погашення ЦП (як по акціям, так і по облігаціям, чи то по відчуженню подарованного автомобіля або нерухомості...).
І ставка податку залежить від ступеню спорідненості, а не від об'єкту дарування
busypit
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 кві, 2025 18:58

Re: Ринок ОВДП

  busypit написав:оформлення договору дарування (здається на сьогодні виключно в письмовій формі, але нотаріальне завірення не обов'язкове)

Что письменно - это понятно. Слова к делу не подошьёшь. Но вот, хотя нотариус как бы и не обязательный, конкретные ДУ очень любят его требовать. А он брать комис в 1%. Правда, для передачи ОВГЗ близкому родственнику бывает, что можно договориться в дарственной указать сумму поменьше, чем текущая стоимость потому, что в таком случае налогов не возникает и поэтому налоговой пофиг.
moveton
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Повідомлення Додано: Пон 07 кві, 2025 19:05

  tehnolog872025 написав:Вітаю друзі! Чи є сенс продати діючі овдп і купити нові з більш вигадним відсотком, як порахувати чи це профітно? Можливо хтось це вже тут обговорював, тикніть пальцем)


Калькулятор дохідності
https://ukraine.im/ovdp/
вираховуєте за BIDом (ціна викупу брокером) дохідність до погашення паперів, яких думаєте позбутися. За ASKом (ціною продажу бажаних до покупки, за бажанням) співставляєте що вигідніше, залишати пакет ЦП без змін чи провести "арбітраж".
На днчх у SENSE так позбувся облігацій UA4000230270 (погашення 2027-07-07) та UA4000231195 (погашення 2027-08-25). Обидва папери банк продавав із дохідністю 16,5% YТM, та викупав із дохідністю до погашення 17,5%.
Придбав, натомість придбав UA4000234223 (із погашенням 2027-06-09) із дохідністю 18%.
Строки майже тіж самі, дохідність + 0,5% річних.
busypit
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 кві, 2025 19:31

Re: Ринок ОВДП

  busypit написав:На днчх у SENSE так позбувся облігацій UA4000230270 (погашення 2027-07-07) та UA4000231195 (погашення 2027-08-25). Обидва папери банк продавав із дохідністю 16,5% YТM, та викупав із дохідністю до погашення 17,5%.
Придбав, натомість придбав UA4000234223 (із погашенням 2027-06-09) із дохідністю 18%.
Строки майже тіж самі, дохідність + 0,5% річних.

Дело хозяйское. Главное понимать, что это только один из методов расчёта профита. В гривнах да, будет больше. А в долларовом эквиваленте уже сложнее. UA4000230270 - номинальная доходность 18.5%, UA4000234223 - 16.2%. Значит первая сейчас выкупается с премией (не так уж удивительно: и UA4000230270, UA4000231195 бенчмарковые, хоть и без звёздочки), а вторая продаётся с дисконтом. Т.е. у UA4000234223 изрядная доля доходности образуется только в момент погашения. Если консервативно считать, что гривна до 2027 года несколько девальвируется, то калькулятор понадобится более многопараметрический.
moveton
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Повідомлення Додано: Пон 07 кві, 2025 20:11

  moveton написав:Что письменно - это понятно. Слова к делу не подошьёшь. Но вот, хотя нотариус как бы и не обязательный, конкретные ДУ очень любят его требовать. А он брать комис в 1%. Правда, для передачи ОВГЗ близкому родственнику бывает, что можно договориться в дарственной указать сумму поменьше, чем текущая стоимость потому, что в таком случае налогов не возникает и поэтому налоговой пофиг.


Вы, простите, троллите?

Я сомневаюсь, очень-очень-очень сомневаюсь, что найдется хоть один нотариус дурак, готовый рискнуть своей лицензией, занижая стоимость подарка при оформлении договора высоколиквидных ЦБ, чуть ли не наличных. Особенно, если налог при этом взымается по нулевой ставке. Дарителю или одариваемому то это зачем?

Я очень-очень-очень сомневаюсь, что налог не предусмотрен для случаев одаривания Ценными бумагами близких, но не входящих в 1ю и вторую линию, родственников.Тем более, что в п. 174.2.1 Налогового кодекса ни о них, ни о Ценных бумагах ни слова
busypit
 
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