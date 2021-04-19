busypit написав:Я сомневаюсь, очень-очень-очень сомневаюсь, что найдется хоть один нотариус дурак, готовый рискнуть своей лицензией, занижая стоимость подарка при оформлении договора высоколиквидных ЦБ, чуть ли не наличных. Особенно, если налог при этом взымается по нулевой ставке. Дарителю или одариваемому то это зачем?
Мопед не мой. Правда, разговор там шёл о прецеденте с квартирой, но по-идее ключевое тут, что с подарка не берётся налог, а не насколько тот подарок высоколиквиден. Ну и разговор был по поводу дарения именно ОВГЗ. Дарителю как раз понятно зачем: чтобы 1% комиса нотариуса в гривнах поменьше получался.
Кстати, к вопросу выше необходимости нотариуса. В той же дискуссии рядом звучало: "Тільки ніде у юзаємих небанківських брокерів нотаріального посвідчення по цінним паперам не вимагають (впринципі цього не вимагає і законодавство)". Так что, видимо, в ICU можно и без него.
busypit написав:Я очень-очень-очень сомневаюсь, что налог не предусмотрен для случаев одаривания Ценными бумагами близких, но не входящих в 1ю и вторую линию, родственников.Тем более, что в п. 174.2.1 Налогового кодекса ни о них, ни о Ценных бумагах ни слова
В данном контексте "близкий" - это до второй степени родства включительно. Поэтому не важно предусмотрен для таких не существующих или нет