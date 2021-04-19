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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 826827828829
Повідомлення Додано: Пон 07 кві, 2025 21:26

  busypit написав:Я сомневаюсь, очень-очень-очень сомневаюсь, что найдется хоть один нотариус дурак, готовый рискнуть своей лицензией, занижая стоимость подарка при оформлении договора высоколиквидных ЦБ, чуть ли не наличных. Особенно, если налог при этом взымается по нулевой ставке. Дарителю или одариваемому то это зачем?

Мопед не мой. Правда, разговор там шёл о прецеденте с квартирой, но по-идее ключевое тут, что с подарка не берётся налог, а не насколько тот подарок высоколиквиден. Ну и разговор был по поводу дарения именно ОВГЗ. Дарителю как раз понятно зачем: чтобы 1% комиса нотариуса в гривнах поменьше получался.

Кстати, к вопросу выше необходимости нотариуса. В той же дискуссии рядом звучало: "Тільки ніде у юзаємих небанківських брокерів нотаріального посвідчення по цінним паперам не вимагають (впринципі цього не вимагає і законодавство)". Так что, видимо, в ICU можно и без него.

  busypit написав:Я очень-очень-очень сомневаюсь, что налог не предусмотрен для случаев одаривания Ценными бумагами близких, но не входящих в 1ю и вторую линию, родственников.Тем более, что в п. 174.2.1 Налогового кодекса ни о них, ни о Ценных бумагах ни слова

В данном контексте "близкий" - это до второй степени родства включительно. Поэтому не важно предусмотрен для таких не существующих или нет 8)
moveton
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Повідомлення Додано: Вів 08 кві, 2025 19:52

  moveton написав:О необходимости нотариуса. В той же дискуссии рядом звучало: "Тільки ніде у юзаємих небанківських брокерів нотаріального посвідчення по цінним паперам не вимагають (впринципі цього не вимагає і законодавство)". Так что, видимо, в ICU можно и без него.
А як в Приваті? Ще питання було: яка комісія в ICU і Приваті за переоформлення при даруванні?
Visky
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Повідомлення Додано: Сер 09 кві, 2025 17:22

Re: Ринок ОВДП

Попробовал по схеме А-банк, Моно. Не тут-то было. Только за свои. С Моно можно за кредитные, но при комисе в 4% теряется всякий смысл.
С ПУМБом, Приватом, Сэнсом - ок. С какими банками можно ещё судака крутануть?
ВЕСЕЛЬЧАК У
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Повідомлення Додано: Сер 09 кві, 2025 18:34

  ВЕСЕЛЬЧАК У написав: С какими банками можно ещё крутануть?

А какие карты еще у тебя есть ?
angra
 
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