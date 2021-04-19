Додано: Чет 10 кві, 2025 09:54

IGNAT написав: Добрый день! Подскажите, пожалуйста ,на этапе продажи ОВДП отсылает активировать по новой КЕП. При прохождении всех этапов пишет об ошибке. Снос и установка по новой Дии и смена вайфая на мобильный интернет ничего не дают. В каком направлении бежать, к кому обращаться ? Добрый день! Подскажите, пожалуйста ,на этапе продажи ОВДП отсылает активировать по новой КЕП. При прохождении всех этапов пишет об ошибке. Снос и установка по новой Дии и смена вайфая на мобильный интернет ничего не дают. В каком направлении бежать, к кому обращаться ?

Ничего не понял. Продажи ОВГЗ (в СенсСуперАпп? в ICU?) или покупки в Дие? Противоположные же вещи. Какое приложение об ошибке пишет?КЭП - это в смысле Дия Пидпис? Потому, что в Дие можно и. Есть и в Сенсе свой КЭП, который как раз при продаже могут попросить пересоздать потому, что предыдущему год стукнуло. И куча других есть.не секретные. Впрям в главном меню есть раздел "Дія.Підпис" с кучей подпунктов внутри. Правда, ответ скорее всего будет: "у нас всё работает".Я бы ещё попробовал другой смартфон. У меня на одном аппарате ошибка была даже не настолько внятной, а на этапе подписания документа выдавалось "Что-то пошло не так, попробуйте позже" и поди разбери что ему не так. Хотя ХЗ, может перестановка Дии с нуля на старом и помогла бы.