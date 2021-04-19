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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 827828829830>
Повідомлення Додано: Пон 07 кві, 2025 21:26

  busypit написав:Я сомневаюсь, очень-очень-очень сомневаюсь, что найдется хоть один нотариус дурак, готовый рискнуть своей лицензией, занижая стоимость подарка при оформлении договора высоколиквидных ЦБ, чуть ли не наличных. Особенно, если налог при этом взымается по нулевой ставке. Дарителю или одариваемому то это зачем?

Мопед не мой. Правда, разговор там шёл о прецеденте с квартирой, но по-идее ключевое тут, что с подарка не берётся налог, а не насколько тот подарок высоколиквиден. Ну и разговор был по поводу дарения именно ОВГЗ. Дарителю как раз понятно зачем: чтобы 1% комиса нотариуса в гривнах поменьше получался.

Кстати, к вопросу выше необходимости нотариуса. В той же дискуссии рядом звучало: "Тільки ніде у юзаємих небанківських брокерів нотаріального посвідчення по цінним паперам не вимагають (впринципі цього не вимагає і законодавство)". Так что, видимо, в ICU можно и без него.

  busypit написав:Я очень-очень-очень сомневаюсь, что налог не предусмотрен для случаев одаривания Ценными бумагами близких, но не входящих в 1ю и вторую линию, родственников.Тем более, что в п. 174.2.1 Налогового кодекса ни о них, ни о Ценных бумагах ни слова

В данном контексте "близкий" - это до второй степени родства включительно. Поэтому не важно предусмотрен для таких не существующих или нет 8)
moveton
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Повідомлення Додано: Вів 08 кві, 2025 19:52

  moveton написав:О необходимости нотариуса. В той же дискуссии рядом звучало: "Тільки ніде у юзаємих небанківських брокерів нотаріального посвідчення по цінним паперам не вимагають (впринципі цього не вимагає і законодавство)". Так что, видимо, в ICU можно и без него.
А як в Приваті? Ще питання було: яка комісія в ICU і Приваті за переоформлення при даруванні?
Visky
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Повідомлення Додано: Сер 09 кві, 2025 17:22

Re: Ринок ОВДП

Попробовал по схеме А-банк, Моно. Не тут-то было. Только за свои. С Моно можно за кредитные, но при комисе в 4% теряется всякий смысл.
С ПУМБом, Приватом, Сэнсом - ок. С какими банками можно ещё судака крутануть?
ВЕСЕЛЬЧАК У
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Повідомлення Додано: Сер 09 кві, 2025 18:34

  ВЕСЕЛЬЧАК У написав: С какими банками можно ещё крутануть?

А какие карты еще у тебя есть ?
angra
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 кві, 2025 08:45

  angra написав:
  ВЕСЕЛЬЧАК У написав: С какими банками можно ещё крутануть?

А какие карты еще у тебя есть ?



Сразу с пинами и дубликатом симки финансового номера перечень прислать?

P.S. По моему вопросу о банках выше, прошу писать мне в личку.
ВЕСЕЛЬЧАК У
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Повідомлення Додано: Чет 10 кві, 2025 09:33

Re: Ринок ОВДП

Добрый день! Подскажите, пожалуйста ,на этапе продажи ОВДП отсылает активировать по новой КЕП. При прохождении всех этапов пишет об ошибке. Снос и установка по новой Дии и смена вайфая на мобильный интернет ничего не дают. В каком направлении бежать, к кому обращаться ?
IGNAT
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 кві, 2025 09:54

  IGNAT написав:Добрый день! Подскажите, пожалуйста ,на этапе продажи ОВДП отсылает активировать по новой КЕП. При прохождении всех этапов пишет об ошибке. Снос и установка по новой Дии и смена вайфая на мобильный интернет ничего не дают. В каком направлении бежать, к кому обращаться ?

Ничего не понял. Продажи ОВГЗ (в СенсСуперАпп? в ICU?) или покупки в Дие? Противоположные же вещи. Какое приложение об ошибке пишет?

КЭП - это в смысле Дия Пидпис? Потому, что в Дие можно и отдельный от него КЭП получить. Есть и в Сенсе свой КЭП, который как раз при продаже могут попросить пересоздать потому, что предыдущему год стукнуло. И куча других есть.

Контакты поддержки Дии не секретные. В телеграм боте прям в главном меню есть раздел "Дія.Підпис" с кучей подпунктов внутри. Правда, ответ скорее всего будет: "у нас всё работает".

Я бы ещё попробовал другой смартфон. У меня на одном аппарате ошибка была даже не настолько внятной, а на этапе подписания документа выдавалось "Что-то пошло не так, попробуйте позже" и поди разбери что ему не так. Хотя ХЗ, может перестановка Дии с нуля на старом и помогла бы.
moveton
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Повідомлення Додано: Чет 10 кві, 2025 10:10

moveton В сенсе. На этапе продажи говорит , что превышено количество подписей и надо обновить КЕП. Дальше через дию и у дии вылазит ошибка .
IGNAT
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 кві, 2025 10:18

  IGNAT написав:moveton В сенсе. На этапе продажи говорит , что превышено количество подписей и надо обновить КЕП. Дальше через дию и у дии вылазит ошибка .

С этого нужно было начинать. "превышено количество подписей" - такого не видел. Может "превышено количество возможных попыток неправильного ввода пароля"? Вот такое в SSA действительно регулярно и обычно так обзывают, что срок действия КЭП истёк. Чтобы никто не догадался.

Имеет смысл ещё с товарищами из Сенса пообщаться. Например, в чате у Ромы. Там может и не на стороне Дии косяк. Может вообще забить на Дию в этом аспекте - в Сенсе можно тот КЭП сделать даже тем, у кого Дии вообще нет.
moveton
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Повідомлення Додано: Чет 10 кві, 2025 10:22

Re: Ринок ОВДП

  IGNAT написав:и у дии вылазит ошибка
ну бывает (
Може сам Дія.Підпис тож перевыпустить -- откл/вкл?
А мож какой реестр ночью не работал
Amethyst
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