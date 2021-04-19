busypit написав:Я сомневаюсь, очень-очень-очень сомневаюсь, что найдется хоть один нотариус дурак, готовый рискнуть своей лицензией, занижая стоимость подарка при оформлении договора высоколиквидных ЦБ, чуть ли не наличных. Особенно, если налог при этом взымается по нулевой ставке. Дарителю или одариваемому то это зачем?
Мопед не мой. Правда, разговор там шёл о прецеденте с квартирой, но по-идее ключевое тут, что с подарка не берётся налог, а не насколько тот подарок высоколиквиден. Ну и разговор был по поводу дарения именно ОВГЗ. Дарителю как раз понятно зачем: чтобы 1% комиса нотариуса в гривнах поменьше получался.
Кстати, к вопросу выше необходимости нотариуса. В той же дискуссии рядом звучало: "Тільки ніде у юзаємих небанківських брокерів нотаріального посвідчення по цінним паперам не вимагають (впринципі цього не вимагає і законодавство)". Так что, видимо, в ICU можно и без него.
busypit написав:Я очень-очень-очень сомневаюсь, что налог не предусмотрен для случаев одаривания Ценными бумагами близких, но не входящих в 1ю и вторую линию, родственников.Тем более, что в п. 174.2.1 Налогового кодекса ни о них, ни о Ценных бумагах ни слова
В данном контексте "близкий" - это до второй степени родства включительно. Поэтому не важно предусмотрен для таких не существующих или нет
moveton написав:О необходимости нотариуса. В той же дискуссии рядом звучало: "Тільки ніде у юзаємих небанківських брокерів нотаріального посвідчення по цінним паперам не вимагають (впринципі цього не вимагає і законодавство)". Так что, видимо, в ICU можно и без него.
А як в Приваті? Ще питання було: яка комісія в ICU і Приваті за переоформлення при даруванні?
Попробовал по схеме А-банк, Моно. Не тут-то было. Только за свои. С Моно можно за кредитные, но при комисе в 4% теряется всякий смысл. С ПУМБом, Приватом, Сэнсом - ок. С какими банками можно ещё судака крутануть?
Добрый день! Подскажите, пожалуйста ,на этапе продажи ОВДП отсылает активировать по новой КЕП. При прохождении всех этапов пишет об ошибке. Снос и установка по новой Дии и смена вайфая на мобильный интернет ничего не дают. В каком направлении бежать, к кому обращаться ?
IGNAT написав:Добрый день! Подскажите, пожалуйста ,на этапе продажи ОВДП отсылает активировать по новой КЕП. При прохождении всех этапов пишет об ошибке. Снос и установка по новой Дии и смена вайфая на мобильный интернет ничего не дают. В каком направлении бежать, к кому обращаться ?
Ничего не понял. Продажи ОВГЗ (в СенсСуперАпп? в ICU?) или покупки в Дие? Противоположные же вещи. Какое приложение об ошибке пишет?
КЭП - это в смысле Дия Пидпис? Потому, что в Дие можно и отдельный от него КЭП получить. Есть и в Сенсе свой КЭП, который как раз при продаже могут попросить пересоздать потому, что предыдущему год стукнуло. И куча других есть.
Контакты поддержки Дии не секретные. В телеграм боте прям в главном меню есть раздел "Дія.Підпис" с кучей подпунктов внутри. Правда, ответ скорее всего будет: "у нас всё работает".
Я бы ещё попробовал другой смартфон. У меня на одном аппарате ошибка была даже не настолько внятной, а на этапе подписания документа выдавалось "Что-то пошло не так, попробуйте позже" и поди разбери что ему не так. Хотя ХЗ, может перестановка Дии с нуля на старом и помогла бы.
IGNAT написав:moveton В сенсе. На этапе продажи говорит , что превышено количество подписей и надо обновить КЕП. Дальше через дию и у дии вылазит ошибка .
С этого нужно было начинать. "превышено количество подписей" - такого не видел. Может "превышено количество возможных попыток неправильного ввода пароля"? Вот такое в SSA действительно регулярно и обычно так обзывают, что срок действия КЭП истёк. Чтобы никто не догадался.
Имеет смысл ещё с товарищами из Сенса пообщаться. Например, в чате у Ромы. Там может и не на стороне Дии косяк. Может вообще забить на Дию в этом аспекте - в Сенсе можно тот КЭП сделать даже тем, у кого Дии вообще нет.