|
|
|
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Чет 10 кві, 2025 10:55
Re: Ринок ОВДП
Спасибо! Пока мучаю поддержку Дии, но успеха нет.
Додано: Чет 10 кві, 2025 11:07
Не так быстро же. Дело в хорошем случае нескольких дней. Поэтому ещё попадающиеся оптимисты, которые думают, что смогут продать бумаги в тот день, когда захочется - это просто ещё не опытные. Тем более, что тут ещё и Сенс у которого "что-то пошло не так" - это даже не второе, а первое имя.
Додано: Чет 10 кві, 2025 11:16
Додано: Чет 10 кві, 2025 11:22
Re: Ринок ОВДП
А що буде в Дії з облігаціями, які продав через ICU Trade?
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|