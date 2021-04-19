RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Фондовий ринок: цінні папери,
індекси, емітенти та інше
/
Фондовий ринок
/
Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 827828829830
Повідомлення Додано: Чет 10 кві, 2025 10:55

Re: Ринок ОВДП

Спасибо! Пока мучаю поддержку Дии, но успеха нет.
IGNAT
 
Повідомлень: 140
З нами з: 29.03.12
Подякував: 1729 раз.
Подякували: 10 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 10 кві, 2025 11:07

  IGNAT написав:Спасибо! Пока мучаю поддержку Дии, но успеха нет.

Не так быстро же. Дело в хорошем случае нескольких дней. Поэтому ещё попадающиеся оптимисты, которые думают, что смогут продать бумаги в тот день, когда захочется - это просто ещё не опытные. Тем более, что тут ещё и Сенс у которого "что-то пошло не так" - это даже не второе, а первое имя.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5389
З нами з: 23.03.18
Подякував: 50 раз.
Подякували: 641 раз.
 
Профіль
 
4
Повідомлення Додано: Чет 10 кві, 2025 11:16

  IGNAT написав:Спасибо! Пока мучаю поддержку Дии, но успеха нет.

Та нєє, це гібле діло
Перевипустіть Підпис, або перевстановить Дію через новий Банк.ІД
Amethyst
Аватар користувача
Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 6297
З нами з: 05.05.21
Подякував: 484 раз.
Подякували: 1230 раз.
 
Профіль
 
3
1
1
10
Повідомлення Додано: Чет 10 кві, 2025 11:22

Re: Ринок ОВДП

А що буде в Дії з облігаціями, які продав через ICU Trade?
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5313
З нами з: 29.07.22
Подякував: 842 раз.
Подякували: 617 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Чет 10 кві, 2025 11:45

Дия таки справилась! Ещё раз всем спасибо !
IGNAT
 
Повідомлень: 140
З нами з: 29.03.12
Подякував: 1729 раз.
Подякували: 10 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 10 кві, 2025 11:59

  IGNAT написав:Дия таки справилась!

Прям фантастика :shock:
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5389
З нами з: 23.03.18
Подякував: 50 раз.
Подякували: 641 раз.
 
Профіль
 
4
Повідомлення Додано: Чет 10 кві, 2025 12:02

  Дюрі-бачі написав:А що буде в Дії з облігаціями, які продав через ICU Trade?

А что с ними может быть? Исчезнут из списка числящихся во владении. Дия - это ж простой передаст данных туда-сюда. Реально на учёте бумаги в одном из ДУ.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5389
З нами з: 23.03.18
Подякував: 50 раз.
Подякували: 641 раз.
 
Профіль
 
4
Повідомлення Додано: Чет 10 кві, 2025 12:29

  ВЕСЕЛЬЧАК У написав:
  angra написав:
  ВЕСЕЛЬЧАК У написав: С какими банками можно ещё крутануть?

А какие карты еще у тебя есть ?



Сразу с пинами и дубликатом симки финансового номера перечень прислать?

P.S. По моему вопросу о банках выше, прошу писать мне в личку.

Нахабність вищого рівня: дайте інфо,без запитань, і швидко і тільки в особисті. Через таких як ти скоро лавочка прикриється по всім банкам
Rimlyanin1
 
Повідомлень: 430
З нами з: 26.01.20
Подякував: 12 раз.
Подякували: 49 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 827828829830
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Продаж ОВДП
кеннек » Нед 13 жов, 2024 13:40
3 3269
Переглянути останнє повідомлення
Нед 13 жов, 2024 19:19
prodigy
Овдп купівля в застосунку
sens » Вів 30 лип, 2024 10:44
1 2689
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 02 сер, 2024 11:08
sens
ОВДП Покрокова інструкція 1 ... 5, 6, 7
sinowi » Пон 19 кві, 2021 14:17
62 96565
Переглянути останнє повідомлення
Вів 10 тра, 2022 15:21
V2

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Invest Talk Summit 2025 (1)
10.04.2025 13:26
ПУМБ (6314)
10.04.2025 13:21
Ринок ОВДП (8298)
10.04.2025 12:29
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.