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Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Чет 10 кві, 2025 10:55
Спасибо! Пока мучаю поддержку Дии, но успеха нет.
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IGNAT
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Додано: Чет 10 кві, 2025 11:07
IGNAT написав:
Спасибо! Пока мучаю поддержку Дии, но успеха нет.
Не так быстро же. Дело в хорошем случае нескольких дней. Поэтому ещё попадающиеся оптимисты, которые думают, что смогут продать бумаги в тот день, когда захочется - это просто ещё не опытные. Тем более, что тут ещё и Сенс у которого "что-то пошло не так" - это даже не второе, а первое имя.
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moveton
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Додано: Чет 10 кві, 2025 11:16
IGNAT написав:
Спасибо! Пока мучаю поддержку Дии, но успеха нет.
Та нєє, це гібле діло
Перевипустіть Підпис, або перевстановить Дію через новий Банк.ІД
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Amethyst
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Додано: Чет 10 кві, 2025 11:22
А що буде в Дії з облігаціями, які продав через ICU Trade?
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Дюрі-бачі
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Додано: Чет 10 кві, 2025 11:45
Дия таки справилась! Ещё раз всем спасибо !
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IGNAT
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Додано: Чет 10 кві, 2025 11:59
IGNAT написав:
Дия таки справилась!
Прям фантастика
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moveton
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Додано: Чет 10 кві, 2025 12:02
Дюрі-бачі написав:
А що буде в Дії з облігаціями, які продав через ICU Trade?
А что с ними может быть? Исчезнут из списка числящихся во владении. Дия - это ж простой передаст данных туда-сюда. Реально на учёте бумаги в одном из ДУ.
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moveton
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Додано: Чет 10 кві, 2025 16:55
Хотів сьогодні в приваті трохи бумаг продати, а отримав отаке
, вашу заявку щодо угоди з ОВДП не взято до виконання.
Щоб усунути причину відмови, замовте дзвінок зі спеціалістом банку.
Чи варто їм дзвонити, чи просто зробити заявку на завтра
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ukr0014959
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Додано: Чет 10 кві, 2025 18:31
ukr0014959 написав:
Чи варто їм дзвонити, чи просто зробити заявку на завтра
Ну я б зателефонував і дізнався причину. Хоча в мене таке було тільки не старті, коли купував перші ОВДП, то тиждень глючило
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Дюрі-бачі
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Додано: Чет 10 кві, 2025 20:22
angra написав:
А какие карты еще у тебя есть ?
Це ж питання Венс із Трампом ставили Зеленському
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Visky
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