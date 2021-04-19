|
|
|
Ринок ОВДП
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: П'ят 11 кві, 2025 14:39
у дружини в П24 , на сторінці Цінні папери , пише "севіс не відовідає" зранку..в мене все норм..може хто знає , як це лічити ?
-
lincoln2
-
-
- Повідомлень: 831
- З нами з: 05.02.11
- Подякував: 188 раз.
- Подякували: 85 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|3
|3276
|
|
|1
|2694
|
П'ят 02 сер, 2024 11:08
sens
|
|62
|96598
|
Вів 10 тра, 2022 15:21
V2
|