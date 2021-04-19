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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 829830831832>
Повідомлення Додано: П'ят 11 кві, 2025 14:39

Re: Ринок ОВДП

у дружини в П24 , на сторінці Цінні папери , пише "севіс не відовідає" зранку..в мене все норм..може хто знає , як це лічити ?
lincoln2
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 кві, 2025 21:31

Дюрі-бачі Там же спред конский!?!?!?
igor_egor202
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Повідомлення Додано: Нед 13 кві, 2025 22:48

igor_egor202
Для мене нормальний:
UA4000230635 10.04 продав по 1_071,51, 11.04 купив по 1_073,38, 30.04.2025 виплатять 1_081,20
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Нед 13 кві, 2025 23:50

Дюрі-бачі Ну так в Сенсе меньше спред и лучше там продавать.
igor_egor202
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Повідомлення Додано: Пон 14 кві, 2025 00:05

  igor_egor202 написав:Дюрі-бачі Ну так в Сенсе меньше спред и лучше там продавать.

Только не у всех так много облигаций, чтобы с учётом комисов за перевод бумаг было не только лучше, но и выгоднее :roll:
moveton
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Повідомлення Додано: Пон 14 кві, 2025 18:00

moveton"комисов за перевод бумаг"- комиссия? перевод бумаг? В ICU покупать нужно(знаю почему),ну зачем продавать раньше срока,если есть Сенс,где можно купить и продавать,если нужно.
igor_egor202
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Повідомлення Додано: Пон 14 кві, 2025 18:10

  igor_egor202 написав:moveton"комисов за перевод бумаг"- комиссия? перевод бумаг? В ICU покупать нужно(знаю почему),ну зачем продавать раньше срока,если есть Сенс,где можно купить и продавать,если нужно.

Как я понимаю, бумаги в ICU уже куплены и при покупке не предполагалось, что будет продажа до погашения. Конечно, можно сейчас и не переводить, а купить ещё бумаг в Сенсе и тут же продать, раз в нём выгодно. Но "чтобы купить что-нибудь не нужное, нужно продать что-нибудь не нужное", вот в ICU и проданы те, что там числились.
moveton
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Повідомлення Додано: Вів 15 кві, 2025 00:33

moveton Именно так.
igor_egor202
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Повідомлення Додано: Чет 17 кві, 2025 12:41

Вітаю.
Вчора-сьогодні хтось намагався купити ОВДП через Дію за кредитні Сенс банка? Другий день намагаюсь придбати Хамелеоном, йде навіть підтвердження через додаток Сенса "Вдало", але нічого не відбуваються, кол центр каже, що ресурс не робить до них запит на списання.
Rimlyanin1
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 кві, 2025 14:02

А в Пивденном кто-нибудь покупал в Дии
не за кредитные - берут комиссию?
asti
 
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