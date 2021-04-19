Всупереч очікуванням НБУ "порадував" збереженням облікової ставки на рівні 15,5% на фоні посилення інфляції, особливо на найважливішому сегменті - продуктів харчування. "Прогноз НБУ передбачає утримання облікової ставки на рівні 15,5% упродовж наступних місяців і повернення до циклу пом’якшення процентної політики після проходження піку цінового сплеску та зниження ризику закріплення інфляції на двознаковому рівні. У разі посилення цього ризику НБУ утримуватиме облікову ставку на поточному рівні довше, ніж передбачається оновленим макропрогнозом, та буде готовий ужити додаткових заходів". Тож дає зрозуміти, що сподівання на подальше зростання ставки марне. Іншими словами НБУ вирішив посилити "вижимку коштів населення"
Востаннє редагувалось Visky в Чет 17 кві, 2025 15:12, всього редагувалось 1 раз.
Весь день Дія не дає можливості купити облігаціі Як вона вже задовбала, ця недолуга програма Саме головне, що немає можливості реально вирішити проблему, скрізь одні боти Техпідтримка просто тупо перестає відповідати на якомусь етапі, коли вичерпуються іх стандартні поради
Підкажіть, купив в обід у ІСU через Дію трохи паперів з кредитки - досі в обробці висить. ІСU прислало СМС-ку, що операція буде опрацьована впродовж доби - це норм? Бо у Сенсі все моментально відбувається))
asti написав:Підкажіть, купив в обід у ІСU через Дію трохи паперів з кредитки - досі в обробці висить. ІСU прислало СМС-ку, що операція буде опрацьована впродовж доби - це норм? Бо у Сенсі все моментально відбувається))
При покупке через Дию в Сенсе моментально? Давно так? Первого апреля ещё было обыкновенно: в SSA было видно, что оно, как бы есть, но в обработке и бывало, что из такого состояния потом Сенс отказывался и возвращал деньги. А в ICU сутки на получить деньги через платёжную систему и всё провести - это более, чем быстро.
Вперше спробував достроково продати вовдп на https://trade.online.icu. Написало щось на кшталт "успішно". Купував в дії з різних банків з виплатою теж на різні. Куди тут виплати ідуть? В процесі продажу такого питання не було. І ще - що це таке:
"Грошові кошти
Рахунок: 2114xxxx-xxxxx
Залишок коштів: -xxxxx грн.
Заблоковано для виведення: yyyyy грн."
До продажу було: "Залишок коштів" в- дорівнював "Заблоковано" в+. Зараз - зменшився на суму проданих обліг. "Заблоковано для виведення" сума лишилася така сама. Прошу допомоги залу.
alibob написав:Вперше спробував достроково продати вовдп на https://trade.online.icu. Написало щось на кшталт "успішно". Купував в дії з різних банків з виплатою теж на різні. Куди тут виплати ідуть? В процесі продажу такого питання не було. І ще - що це таке:
"Грошові кошти
Рахунок: 2114xxxx-xxxxx
Залишок коштів: -xxxxx грн.
Заблоковано для виведення: yyyyy грн."
До продажу було: "Залишок коштів" в- дорівнював "Заблоковано" в+. Зараз - зменшився на суму проданих обліг. "Заблоковано для виведення" сума лишилася така сама. Прошу допомоги залу.
В ICU только одно место для денег: баланс клиента. "Залишок коштів" на эту сумму уверен, что увеличился, а не уменьшился (поскольку был в минусе, то уменьшился по модулю). Вот что там за выведение, которое в минус баланс уводит - это странно. У меня было подобное, но поддержка так ничего ответить и не смогла, а через неделю само разблокировалось и баланс стал положительным.