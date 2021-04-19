alibob написав:Вперше спробував достроково продати вовдп на https://trade.online.icu. Написало щось на кшталт "успішно". Купував в дії з різних банків з виплатою теж на різні. Куди тут виплати ідуть? В процесі продажу такого питання не було. І ще - що це таке:
"Грошові кошти
Рахунок: 2114xxxx-xxxxx
Залишок коштів: -xxxxx грн.
Заблоковано для виведення: yyyyy грн."
До продажу було: "Залишок коштів" в- дорівнював "Заблоковано" в+. Зараз - зменшився на суму проданих обліг. "Заблоковано для виведення" сума лишилася така сама. Прошу допомоги залу.
В ICU только одно место для денег: баланс клиента. "Залишок коштів" на эту сумму уверен, что увеличился, а не уменьшился (поскольку был в минусе, то уменьшился по модулю). Вот что там за выведение, которое в минус баланс уводит - это странно. У меня было подобное, но поддержка так ничего ответить и не смогла, а через неделю само разблокировалось и баланс стал положительным.
"Вот что там за выведение, которое в минус баланс уводит - это странно." Цифри приблизно - Було
Цінні папери 27 на 27к
Грошові кошти Залишок коштів -30к Заблоковано для виведення 30к
Продав 25
Цінні папери 2 на 2к
Грошові кошти Залишок коштів -3к Заблоковано для виведення 30к
І ще, коли вже кошти (не в мене, в іншої людини) є в "Залишок коштів" з позитивним балансом ("Заблоковано" там 0), натискання "Вивести кошти" перекидає на іншу сторінку, на якій треба ввести суму і Банківській акаунт. При натисканні в поле цього акаунту випадає біла стрічка з галочкою. Вставити чи написати туди свій ібан не дає. Як вивести?
alibob написав:Грошові кошти Залишок коштів -30к Заблоковано для виведення 30к
Продав 25
Цінні папери 2 на 2к
Грошові кошти Залишок коштів -3к Заблоковано для виведення 30к
Вообще, если было -30к и продано так на 25к, то должно бы стать -5к, а не -3к. Что там за блокировка в минус - это другой вопрос. Я и "Заблоковано для виведення" там сроду не видел. У меня всегда эта колонка называлась просто "Заблоковано". Возникала в двух случаях: 1) Таки вывод. Тогда в первой колонке сразу уменьшается на сумму вывода, а заблокированная на эту сумму увеличивается. После проведения платежа из заблокированых исчезает. 2) Покупка ОВГЗ через Дию. Вот тогда баланс может временно уйти в минус потому, что ICU денег ещё по факту не получил, а бумаги уже зачислил. Точно не было такой покупки в последние дни?
alibob написав:Написав на sales@icu.ua. Як швидко відповідають?
Как повезёт. Я им вообще звонил. Девочка чего-то проверяла, отвечала, что сама не понимает что у меня за блокировки и передаёт разбираться более компетентным людям. От них я ответа за неделю так и не получил.
alibob написав:І ще, коли вже кошти (не в мене, в іншої людини) є в "Залишок коштів" з позитивним балансом ("Заблоковано" там 0), натискання "Вивести кошти" перекидає на іншу сторінку, на якій треба ввести суму і Банківській акаунт. При натисканні в поле цього акаунту випадає біла стрічка з галочкою. Вставити чи написати туди свій ібан не дає. Як вивести?
Там нужно выбирать из верифицированных счетов. Этот список заполняется в другом кабинете: https://onboarding.online.icu/uk/accounts Или уже заполнен и всё равно эти счета на выбор не предоставляются? Не должно так быть.
alibob написав:І ще, коли вже кошти (не в мене, в іншої людини) є в "Залишок коштів" з позитивним балансом ("Заблоковано" там 0), натискання "Вивести кошти" перекидає на іншу сторінку, на якій треба ввести суму і Банківській акаунт. При натисканні в поле цього акаунту випадає біла стрічка з галочкою. Вставити чи написати туди свій ібан не дає. Як вивести?
Зайти в іншу приблуду https://onboarding.online.icu/uk/login (там свій пароль) І зареєструвати свої рахунки (мона без карток) для виводу. І тоді у той білій стрічці вони і з'являться. Якщо замовите вивід до 10:00 (пофіг на саму торгсесію), то гроші прийдуть десь до обіду. В іншому випадку -- десь після 17:00.