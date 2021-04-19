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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 831832833834
Повідомлення Додано: П'ят 18 кві, 2025 14:51

ПриватБанк знизив прибутковість практично за усіма випусками.
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Повідомлення Додано: П'ят 18 кві, 2025 18:07

  alibob написав:Залишив текстове на їх сайті https://online.icu/contacts/, передвонили майже зразу. Бачать ті заблоковані, кажуть, що глюк. Пішло в обробку.
Ще учора о 15:30 купував у ІСЮ через Дію ОВДП - вже пройшло більше доби, зараз 18:06 а операція в Дії досі висить у обробці - це нормально чи ні?
asti
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 кві, 2025 18:24

Re: Ринок ОВДП

Це нормально
lamal
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