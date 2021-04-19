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Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: П'ят 18 кві, 2025 14:51
ПриватБанк знизив прибутковість практично за усіма випусками.
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проффесор
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Додано: П'ят 18 кві, 2025 18:07
alibob написав:
Залишив текстове на їх сайті https://online.icu/contacts/
, передвонили майже зразу. Бачать ті заблоковані, кажуть, що глюк. Пішло в обробку.
Ще учора о 15:30 купував у ІСЮ через Дію ОВДП - вже пройшло більше доби, зараз 18:06 а операція в Дії досі висить у обробці - це нормально чи ні?
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asti
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Додано: П'ят 18 кві, 2025 18:24
Це нормально
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lamal
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Додано: П'ят 18 кві, 2025 20:45
lamal написав:
Це нормально
Дякую, нарешті, півгодини тому зайшли папери)))
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Додано: Суб 19 кві, 2025 00:18
Перетелефонували десь о 13 з копійками, сказали щоб перезайшов, вже розблоковано. Дійсно, все гуд. Зразу вивів. 0 17:22 залетіло на моню.
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alibob
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Додано: Суб 19 кві, 2025 08:33
alibob написав:
Перетелефонували десь о 13 з копійками, сказали щоб перезайшов, вже розблоковано. Дійсно, все гуд. Зразу вивів. 0 17:22 залетіло на моню.
А що, з ICU потрібно самому виводити кошти на Є підтримку? - У мене теж на Моню будуть падати))
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asti
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Додано: Суб 19 кві, 2025 11:42
asti написав: alibob написав:
Перетелефонували десь о 13 з копійками, сказали щоб перезайшов, вже розблоковано. Дійсно, все гуд. Зразу вивів. 0 17:22 залетіло на моню.
А що, з ICU потрібно самому виводити кошти на Є підтримку? - У мене теж на Моню будуть падати))
Якщо продали облігації -то виводити самому. А після погашення - кошти самі зайдуть на єпідтримку
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lamal
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