Підкажіть, будь ласка: в день погашення ОВДП, що купувались у Сенсбанку, до якого часу кошти зараховуються на карту Є-підтримка Сенсу? Чи бувають на практиці затримки із зарахуванням? Цікавить саме карта Є-підтримка Сенсу.
de Montaigne написав:Підкажіть, будь ласка: в день погашення ОВДП, що купувались у Сенсбанку, до якого часу кошти зараховуються на карту Є-підтримка Сенсу? Чи бувають на практиці затримки із зарахуванням? Цікавить саме карта Є-підтримка Сенсу.
Дуже залежить від того як кошти перерахує мінфін. З досвіду погашення 10+ "паперів" можу сказати, що в більшості випадків у Сенсі зарахування відбувається в проміжок часу між 16 та 18 годинами. Затримок суттєвих не пам'ятаю, але якщо ви роздумуєте як вдіяти так щоб 30го квітня встигнути загасити кредитки в грейсі коштами від погашення "Судака" - рекомендую не ризикувати, а розраховувати на інші джерела, оскільки це останній день місяця і в БСУ може трапитись, що завгодно. Просто майте це на увазі
Востаннє редагувалось WallNutPen в Суб 19 кві, 2025 16:50, всього редагувалось 1 раз.
de Montaigne написав:Підкажіть, будь ласка: в день погашення ОВДП, що купувались у Сенсбанку, до якого часу кошти зараховуються на карту Є-підтримка Сенсу? Чи бувають на практиці затримки із зарахуванням? Цікавить саме карта Є-підтримка Сенсу.
Дуже залежить від того як кошти зарахує мінфін. З досвіду погашення 10+ "паперів" можу сказати, що в більшості випадків у Сенсі зарахування відбувається в проміжок часу між 16 та 18 годинами. Затримок суттєвих не пам'ятаю, але якщо ви роздумуєте як вдіяти так щоб 30го квітня встигнути загасити кредитки в грейсі коштами від погашення "Судака" - рекомендую не ризикувати, а розраховувати на інші джерела, оскільки це останній день місяця і в БСУ може трапитись, що завгодно. Просто майте це на увазі