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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 831832833834
Повідомлення Додано: П'ят 18 кві, 2025 14:51

ПриватБанк знизив прибутковість практично за усіма випусками.
проффесор
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Повідомлення Додано: П'ят 18 кві, 2025 18:07

  alibob написав:Залишив текстове на їх сайті https://online.icu/contacts/, передвонили майже зразу. Бачать ті заблоковані, кажуть, що глюк. Пішло в обробку.
Ще учора о 15:30 купував у ІСЮ через Дію ОВДП - вже пройшло більше доби, зараз 18:06 а операція в Дії досі висить у обробці - це нормально чи ні?
asti
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 кві, 2025 18:24

Re: Ринок ОВДП

Це нормально
lamal
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Повідомлення Додано: П'ят 18 кві, 2025 20:45

  lamal написав:Це нормально
Дякую, нарешті, півгодини тому зайшли папери)))
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Повідомлення Додано: Суб 19 кві, 2025 00:18

Re: Ринок ОВДП

Перетелефонували десь о 13 з копійками, сказали щоб перезайшов, вже розблоковано. Дійсно, все гуд. Зразу вивів. 0 17:22 залетіло на моню.
alibob
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 кві, 2025 08:33

  alibob написав:Перетелефонували десь о 13 з копійками, сказали щоб перезайшов, вже розблоковано. Дійсно, все гуд. Зразу вивів. 0 17:22 залетіло на моню.
А що, з ICU потрібно самому виводити кошти на Є підтримку? - У мене теж на Моню будуть падати))
asti
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 кві, 2025 11:42

Re: Ринок ОВДП

asti написав:
  alibob написав:Перетелефонували десь о 13 з копійками, сказали щоб перезайшов, вже розблоковано. Дійсно, все гуд. Зразу вивів. 0 17:22 залетіло на моню.
А що, з ICU потрібно самому виводити кошти на Є підтримку? - У мене теж на Моню будуть падати))
Якщо продали облігації -то виводити самому. А після погашення - кошти самі зайдуть на єпідтримку
lamal
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Повідомлення Додано: Суб 19 кві, 2025 15:56

Re: Ринок ОВДП

Підкажіть, будь ласка: в день погашення ОВДП, що купувались у Сенсбанку, до якого часу кошти зараховуються на карту Є-підтримка Сенсу? Чи бувають на практиці затримки із зарахуванням? Цікавить саме карта Є-підтримка Сенсу.
de Montaigne
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Повідомлення Додано: Суб 19 кві, 2025 16:44

  de Montaigne написав:Підкажіть, будь ласка: в день погашення ОВДП, що купувались у Сенсбанку, до якого часу кошти зараховуються на карту Є-підтримка Сенсу? Чи бувають на практиці затримки із зарахуванням? Цікавить саме карта Є-підтримка Сенсу.

Дуже залежить від того як кошти перерахує мінфін. З досвіду погашення 10+ "паперів" можу сказати, що в більшості випадків у Сенсі зарахування відбувається в проміжок часу між 16 та 18 годинами. Затримок суттєвих не пам'ятаю, але якщо ви роздумуєте як вдіяти так щоб 30го квітня встигнути загасити кредитки в грейсі коштами від погашення "Судака" - рекомендую не ризикувати, а розраховувати на інші джерела, оскільки це останній день місяця і в БСУ може трапитись, що завгодно. Просто майте це на увазі :mrgreen:
Востаннє редагувалось WallNutPen в Суб 19 кві, 2025 16:50, всього редагувалось 1 раз.
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 кві, 2025 16:45

  WallNutPen написав:
  de Montaigne написав:Підкажіть, будь ласка: в день погашення ОВДП, що купувались у Сенсбанку, до якого часу кошти зараховуються на карту Є-підтримка Сенсу? Чи бувають на практиці затримки із зарахуванням? Цікавить саме карта Є-підтримка Сенсу.

Дуже залежить від того як кошти зарахує мінфін. З досвіду погашення 10+ "паперів" можу сказати, що в більшості випадків у Сенсі зарахування відбувається в проміжок часу між 16 та 18 годинами. Затримок суттєвих не пам'ятаю, але якщо ви роздумуєте як вдіяти так щоб 30го квітня встигнути загасити кредитки в грейсі коштами від погашення "Судака" - рекомендую не ризикувати, а розраховувати на інші джерела, оскільки це останній день місяця і в БСУ може трапитись, що завгодно. Просто майте це на увазі :mrgreen:

Дякую, колега! Щиро дякую!
de Montaigne
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