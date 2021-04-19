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Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 832833834835
Повідомлення Додано: Суб 19 кві, 2025 19:21

  de Montaigne написав:Підкажіть, будь ласка: в день погашення ОВДП, що купувались у Сенсбанку, до якого часу кошти зараховуються на карту Є-підтримка Сенсу? Чи бувають на практиці затримки із зарахуванням? Цікавить саме карта Є-підтримка Сенсу.

В день? :lol: Сеня периодически напоминает, что на эту операцию у них регламент до трёх рабочих суток. И были прецеденты, что парочку таки заняло. На карты Сенса в том числе - ДУ пару дней считал что кому.
moveton
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Повідомлення Додано: Суб 19 кві, 2025 19:38

  moveton написав:
  de Montaigne написав:Підкажіть, будь ласка: в день погашення ОВДП, що купувались у Сенсбанку, до якого часу кошти зараховуються на карту Є-підтримка Сенсу? Чи бувають на практиці затримки із зарахуванням? Цікавить саме карта Є-підтримка Сенсу.

В день? :lol: Сеня периодически напоминает, что на эту операцию у них регламент до трёх рабочих суток. И были прецеденты, что парочку таки заняло. На карты Сенса в том числе - ДУ пару дней считал что кому.

Извините, коллега, хотел уточнить: Вы говорите о зачислении средств на карту после выплаты Минфином? Я сталкивался с задержками перечисления с карты на карту, но полагал, что хотя бы зачисление от погашения облигаций должно происходить в тот же день? Или моя наивность меня чуть не погубила?)
de Montaigne
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Повідомлення Додано: Суб 19 кві, 2025 19:57

  de Montaigne написав:
  moveton написав:В день? :lol: Сеня периодически напоминает, что на эту операцию у них регламент до трёх рабочих суток. И были прецеденты, что парочку таки заняло. На карты Сенса в том числе - ДУ пару дней считал что кому.

Извините, коллега, хотел уточнить: Вы говорите о зачислении средств на карту после выплаты Минфином? Я сталкивался с задержками перечисления с карты на карту, но полагал, что хотя бы зачисление от погашения облигаций должно происходить в тот же день? Или моя наивность меня чуть не погубила?)

Я же явно написал: ДУ долго считал, как выплату Минфина распределить по тьме держателей погашенного ISIN (выпуск очень популярный был). Сам перевод от ДУ на карту был, конечно, быстро. В отличие от НДУ, так бывает довольно редко, но всё таки провести в тот же день сенсовый ДУ не обещает.
moveton
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Повідомлення Додано: Суб 19 кві, 2025 20:28

  moveton написав:
  de Montaigne написав:
  moveton написав:В день? :lol: Сеня периодически напоминает, что на эту операцию у них регламент до трёх рабочих суток. И были прецеденты, что парочку таки заняло. На карты Сенса в том числе - ДУ пару дней считал что кому.

Извините, коллега, хотел уточнить: Вы говорите о зачислении средств на карту после выплаты Минфином? Я сталкивался с задержками перечисления с карты на карту, но полагал, что хотя бы зачисление от погашения облигаций должно происходить в тот же день? Или моя наивность меня чуть не погубила?)

Я же явно написал: ДУ долго считал, как выплату Минфина распределить по тьме держателей погашенного ISIN (выпуск очень популярный был). Сам перевод от ДУ на карту был, конечно, быстро. В отличие от НДУ, так бывает довольно редко, но всё таки провести в тот же день сенсовый ДУ не обещает.

Спасибо за уточнение, с наступающим Праздником!
de Montaigne
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  #<1 ... 832833834835
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