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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 832833834835
Повідомлення Додано: Суб 19 кві, 2025 17:33

Re: Ринок ОВДП

Питання - якщо придбав овдп через Дію то ціна придбання та ціна викупу зафіксовна ?
N_N_N
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 кві, 2025 19:21

  de Montaigne написав:Підкажіть, будь ласка: в день погашення ОВДП, що купувались у Сенсбанку, до якого часу кошти зараховуються на карту Є-підтримка Сенсу? Чи бувають на практиці затримки із зарахуванням? Цікавить саме карта Є-підтримка Сенсу.

В день? :lol: Сеня периодически напоминает, что на эту операцию у них регламент до трёх рабочих суток. И были прецеденты, что парочку таки заняло. На карты Сенса в том числе - ДУ пару дней считал что кому.
moveton
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Повідомлення Додано: Суб 19 кві, 2025 19:38

  moveton написав:
  de Montaigne написав:Підкажіть, будь ласка: в день погашення ОВДП, що купувались у Сенсбанку, до якого часу кошти зараховуються на карту Є-підтримка Сенсу? Чи бувають на практиці затримки із зарахуванням? Цікавить саме карта Є-підтримка Сенсу.

В день? :lol: Сеня периодически напоминает, что на эту операцию у них регламент до трёх рабочих суток. И были прецеденты, что парочку таки заняло. На карты Сенса в том числе - ДУ пару дней считал что кому.

Извините, коллега, хотел уточнить: Вы говорите о зачислении средств на карту после выплаты Минфином? Я сталкивался с задержками перечисления с карты на карту, но полагал, что хотя бы зачисление от погашения облигаций должно происходить в тот же день? Или моя наивность меня чуть не погубила?)
de Montaigne
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Повідомлення Додано: Суб 19 кві, 2025 19:57

  de Montaigne написав:
  moveton написав:В день? :lol: Сеня периодически напоминает, что на эту операцию у них регламент до трёх рабочих суток. И были прецеденты, что парочку таки заняло. На карты Сенса в том числе - ДУ пару дней считал что кому.

Извините, коллега, хотел уточнить: Вы говорите о зачислении средств на карту после выплаты Минфином? Я сталкивался с задержками перечисления с карты на карту, но полагал, что хотя бы зачисление от погашения облигаций должно происходить в тот же день? Или моя наивность меня чуть не погубила?)

Я же явно написал: ДУ долго считал, как выплату Минфина распределить по тьме держателей погашенного ISIN (выпуск очень популярный был). Сам перевод от ДУ на карту был, конечно, быстро. В отличие от НДУ, так бывает довольно редко, но всё таки провести в тот же день сенсовый ДУ не обещает.
moveton
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Повідомлення Додано: Суб 19 кві, 2025 20:28

  moveton написав:
  de Montaigne написав:
  moveton написав:В день? :lol: Сеня периодически напоминает, что на эту операцию у них регламент до трёх рабочих суток. И были прецеденты, что парочку таки заняло. На карты Сенса в том числе - ДУ пару дней считал что кому.

Извините, коллега, хотел уточнить: Вы говорите о зачислении средств на карту после выплаты Минфином? Я сталкивался с задержками перечисления с карты на карту, но полагал, что хотя бы зачисление от погашения облигаций должно происходить в тот же день? Или моя наивность меня чуть не погубила?)

Я же явно написал: ДУ долго считал, как выплату Минфина распределить по тьме держателей погашенного ISIN (выпуск очень популярный был). Сам перевод от ДУ на карту был, конечно, быстро. В отличие от НДУ, так бывает довольно редко, но всё таки провести в тот же день сенсовый ДУ не обещает.

Спасибо за уточнение, с наступающим Праздником!
de Montaigne
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Повідомлення Додано: Пон 21 кві, 2025 09:08

Христос Воскрес! Как долго должны деньги пролежать на кредитке в ПУМБЕ после ее пополнения, чтобы ими можно было пользоваться в грейсе до конца следующего месяца? На горячке говорят ждать следующего дня, а как на практике?
Алексей77
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 кві, 2025 09:09

Re: Ринок ОВДП

Доброго ранку
Підкажіть по Кінто: гроші повертаються на Е підримку?
Bender_jss
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 кві, 2025 12:39

  N_N_N написав:Питання - якщо придбав овдп через Дію то ціна придбання та ціна викупу зафіксовна ?

Если уже купил (и не важно каким механизмом), то цена именно этой покупки - это уже история. Как она может поменяться? А размер выплат от Минфина (погашение, купоны) фиксируются ещё до аукциона первичной продажи. Если совсем точно, то не по всем. Бывают, например, инфляционные с плавающей ставкой. Но в Дие таких специфических не продают.
moveton
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Повідомлення Додано: Пон 21 кві, 2025 14:55

  Алексей77 написав:Христос Воскрес! Как долго должны деньги пролежать на кредитке в ПУМБЕ после ее пополнения, чтобы ими можно было пользоваться в грейсе до конца следующего месяца? На горячке говорят ждать следующего дня, а как на практике?

Якщо поповнити СЕПом можна зразу робити покупку / оплачувати послуги. Це з практики.
р2р тянучки-штовхалки намагаюсь не використовувати, якщо відразу планую витрати.
novichok
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  #<1 ... 832833834835
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