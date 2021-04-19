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Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Пон 21 кві, 2025 19:37
igor_egor202 написав:
Это в Sense нужно ж дать,если не хотите,что бы 100грн РКО начислили.
Кому шо нуна ж дать в Сенсе шобы 100грн РКО не начислили?
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