Кому шо нуна ж дать в Сенсе шобы 100грн РКО не начислили?
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Пон 21 кві, 2025 19:37
Re: Ринок ОВДП
Додано: Пон 21 кві, 2025 22:56
Подскажите. Что будет если закрыть Е-пидтримку на которую должно упасть погашение ОВГЗ купленных через Дию? Например если хранитель - Укргазбанк и у меня в нем тоже есть е-пидтрымка - деньги зайдут на неё или нет?
Был у кого-то подобный опыт?!
Додано: Вів 22 кві, 2025 10:57
Добрый день Дия не может отослать запрос в пенсионный фонд что делать такое сообщение выходит?
Додано: Вів 22 кві, 2025 11:03
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