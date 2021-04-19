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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 833834835836
Повідомлення Додано: Пон 21 кві, 2025 19:37

Re: Ринок ОВДП

  igor_egor202 написав:Это в Sense нужно ж дать,если не хотите,что бы 100грн РКО начислили.
Кому шо нуна ж дать в Сенсе шобы 100грн РКО не начислили? :roll:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Пон 21 кві, 2025 22:56

Подскажите. Что будет если закрыть Е-пидтримку на которую должно упасть погашение ОВГЗ купленных через Дию? Например если хранитель - Укргазбанк и у меня в нем тоже есть е-пидтрымка - деньги зайдут на неё или нет?
Был у кого-то подобный опыт?!
asti
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 кві, 2025 10:57

Добрый день Дия не может отослать запрос в пенсионный фонд что делать такое сообщение выходит?
Алексей77
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 кві, 2025 11:03

  Алексей77 написав:Добрый день Дия не может отослать запрос в пенсионный фонд что делать такое сообщение выходит?
Найти нормальній инет, сменить провайдера, откатиться на 1 шаг назад и снова попробовать раз 5, ждать
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 22 кві, 2025 17:10

Amethyst Тем,кто ежемесячно гасить задолженность,что бы РКО не начислили.
igor_egor202
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Повідомлення Додано: Вів 22 кві, 2025 17:51

  igor_egor202 написав:Amethyst Тем,кто ежемесячно гасить задолженность,что бы РКО не начислили.
Та нуу, не пугайте людей ))
Я так тоже иногда делаю, когда есть лишние пару тысченок и овчинка таки выделки стоит ))
Мона вааще гаситься (если нужно!) и сразу тратиться за -1дн до РД у Алки без уплаты РКО. Но для этого нужно оч. подробно изучить выписку из отд-я (кадато ее и на мыло то присылали) и понять когда и за шо происходит списание :wink:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 22 кві, 2025 18:22

  asti написав:Подскажите. Что будет если закрыть Е-пидтримку на которую должно упасть погашение ОВГЗ купленных через Дию? Например если хранитель - Укргазбанк и у меня в нем тоже есть е-пидтрымка - деньги зайдут на неё или нет?
Был у кого-то подобный опыт?!
А я не певен, що Дія помітить закриття Е-підтримки (а деякі банки не закривають карту, а тим більше рахунок, одразу, може через 30 діб) і не відправить на неї кошти, а банк не зарахує виплату на іншу Вашу карту/рахунок, якщо такі є. Практика зарахування на іншу карту є принаймні в ПБ і Укргазі. В останньому був опублікований навіть перелік пріорітету типів рахунків для такого зарахування
Visky
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Повідомлення Додано: Вів 22 кві, 2025 18:34

Re: Ринок ОВДП

  Visky написав:А я не певен, що Дія помітить закриття Е-підтримки (а деякі банки не закривають карту, а тим більше рахунок, одразу, може через 30 діб) і не відправить на неї кошти, а банк не зарахує виплату на іншу Вашу карту/рахунок, якщо такі є. Практика зарахування на іншу карту є принаймні в ПБ і Укргазі. В останньому був опублікований навіть перелік пріорітету типів рахунків для такого зарахування

Дие и не нужно замечать. Она при покупке передала для заполнения паспорта бумаги IBAN для выплат и на этом её роль заканчивается. ДУ при выплате отправит на этот IBAN и что-то сделает по своим правилам, если не получится. Может для Укргаза и даже заранее известно что. У меня с Укргазом по ОВГЗ опыт только облома при покупке.
moveton
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