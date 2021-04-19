Подскажите. Что будет если закрыть Е-пидтримку на которую должно упасть погашение ОВГЗ купленных через Дию? Например если хранитель - Укргазбанк и у меня в нем тоже есть е-пидтрымка - деньги зайдут на неё или нет? Был у кого-то подобный опыт?!
igor_egor202 написав:Amethyst Тем,кто ежемесячно гасить задолженность,что бы РКО не начислили.
Та нуу, не пугайте людей )) Я так тоже иногда делаю, когда есть лишние пару тысченок и овчинка таки выделки стоит )) Мона вааще гаситься (если нужно!) и сразу тратиться за -1дн до РД у Алки без уплаты РКО. Но для этого нужно оч. подробно изучить выписку из отд-я (кадато ее и на мыло то присылали) и понять когда и за шо происходит списание
asti написав:Подскажите. Что будет если закрыть Е-пидтримку на которую должно упасть погашение ОВГЗ купленных через Дию? Например если хранитель - Укргазбанк и у меня в нем тоже есть е-пидтрымка - деньги зайдут на неё или нет? Был у кого-то подобный опыт?!
А я не певен, що Дія помітить закриття Е-підтримки (а деякі банки не закривають карту, а тим більше рахунок, одразу, може через 30 діб) і не відправить на неї кошти, а банк не зарахує виплату на іншу Вашу карту/рахунок, якщо такі є. Практика зарахування на іншу карту є принаймні в ПБ і Укргазі. В останньому був опублікований навіть перелік пріорітету типів рахунків для такого зарахування
Visky написав:А я не певен, що Дія помітить закриття Е-підтримки (а деякі банки не закривають карту, а тим більше рахунок, одразу, може через 30 діб) і не відправить на неї кошти, а банк не зарахує виплату на іншу Вашу карту/рахунок, якщо такі є. Практика зарахування на іншу карту є принаймні в ПБ і Укргазі. В останньому був опублікований навіть перелік пріорітету типів рахунків для такого зарахування
Дие и не нужно замечать. Она при покупке передала для заполнения паспорта бумаги IBAN для выплат и на этом её роль заканчивается. ДУ при выплате отправит на этот IBAN и что-то сделает по своим правилам, если не получится. Может для Укргаза и даже заранее известно что. У меня с Укргазом по ОВГЗ опыт только облома при покупке.