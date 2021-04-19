RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Фондовий ринок: цінні папери,
індекси, емітенти та інше
/
Фондовий ринок
/
Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 833834835836
Повідомлення Додано: Пон 21 кві, 2025 19:37

Re: Ринок ОВДП

  igor_egor202 написав:Это в Sense нужно ж дать,если не хотите,что бы 100грн РКО начислили.
Кому шо нуна ж дать в Сенсе шобы 100грн РКО не начислили? :roll:
Amethyst
Аватар користувача
Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 6336
З нами з: 05.05.21
Подякував: 486 раз.
Подякували: 1240 раз.
 
Профіль
 
3
1
1
10
Повідомлення Додано: Пон 21 кві, 2025 22:56

Подскажите. Что будет если закрыть Е-пидтримку на которую должно упасть погашение ОВГЗ купленных через Дию? Например если хранитель - Укргазбанк и у меня в нем тоже есть е-пидтрымка - деньги зайдут на неё или нет?
Был у кого-то подобный опыт?!
asti
 
Повідомлень: 4354
З нами з: 24.11.12
Подякував: 42 раз.
Подякували: 744 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Вів 22 кві, 2025 10:57

Добрый день Дия не может отослать запрос в пенсионный фонд что делать такое сообщение выходит?
Алексей77
 
Повідомлень: 2012
З нами з: 04.12.09
Подякував: 66 раз.
Подякували: 41 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 22 кві, 2025 11:03

  Алексей77 написав:Добрый день Дия не может отослать запрос в пенсионный фонд что делать такое сообщение выходит?
Найти нормальній инет, сменить провайдера, откатиться на 1 шаг назад и снова попробовать раз 5, ждать
Amethyst
Аватар користувача
Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 6336
З нами з: 05.05.21
Подякував: 486 раз.
Подякували: 1240 раз.
 
Профіль
 
3
1
1
10
Повідомлення Додано: Вів 22 кві, 2025 17:10

Amethyst Тем,кто ежемесячно гасить задолженность,что бы РКО не начислили.
igor_egor202
Аватар користувача
 
Повідомлень: 90
З нами з: 02.03.19
Подякував: 128 раз.
Подякували: 7 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 22 кві, 2025 17:51

  igor_egor202 написав:Amethyst Тем,кто ежемесячно гасить задолженность,что бы РКО не начислили.
Та нуу, не пугайте людей ))
Я так тоже иногда делаю, когда есть лишние пару тысченок и овчинка таки выделки стоит ))
Мона вааще гаситься (если нужно!) и сразу тратиться за -1дн до РД у Алки без уплаты РКО. Но для этого нужно оч. подробно изучить выписку из отд-я (кадато ее и на мыло то присылали) и понять когда и за шо происходит списание :wink:
Amethyst
Аватар користувача
Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 6336
З нами з: 05.05.21
Подякував: 486 раз.
Подякували: 1240 раз.
 
Профіль
 
3
1
1
10
Повідомлення Додано: Вів 22 кві, 2025 18:22

  asti написав:Подскажите. Что будет если закрыть Е-пидтримку на которую должно упасть погашение ОВГЗ купленных через Дию? Например если хранитель - Укргазбанк и у меня в нем тоже есть е-пидтрымка - деньги зайдут на неё или нет?
Был у кого-то подобный опыт?!
А я не певен, що Дія помітить закриття Е-підтримки (а деякі банки не закривають карту, а тим більше рахунок, одразу, може через 30 діб) і не відправить на неї кошти, а банк не зарахує виплату на іншу Вашу карту/рахунок, якщо такі є. Практика зарахування на іншу карту є принаймні в ПБ і Укргазі. В останньому був опублікований навіть перелік пріорітету типів рахунків для такого зарахування
Visky
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1499
З нами з: 27.04.10
Подякував: 159 раз.
Подякували: 178 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Вів 22 кві, 2025 18:34

Re: Ринок ОВДП

  Visky написав:А я не певен, що Дія помітить закриття Е-підтримки (а деякі банки не закривають карту, а тим більше рахунок, одразу, може через 30 діб) і не відправить на неї кошти, а банк не зарахує виплату на іншу Вашу карту/рахунок, якщо такі є. Практика зарахування на іншу карту є принаймні в ПБ і Укргазі. В останньому був опублікований навіть перелік пріорітету типів рахунків для такого зарахування

Дие и не нужно замечать. Она при покупке передала для заполнения паспорта бумаги IBAN для выплат и на этом её роль заканчивается. ДУ при выплате отправит на этот IBAN и что-то сделает по своим правилам, если не получится. Может для Укргаза и даже заранее известно что. У меня с Укргазом по ОВГЗ опыт только облома при покупке.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5445
З нами з: 23.03.18
Подякував: 53 раз.
Подякували: 654 раз.
 
Профіль
 
4
Повідомлення Додано: Сер 23 кві, 2025 20:56

  PUnder написав:justauser
Навіть доступ в свій інтернет банкінг надасть де показуються овдп


Мається на увазі доступ через сайт чи через додаток?
Мені то важливо знати. Думав, якщо дається доступ через додаток, то теоретично там можна і екоредитку відкрити та єПідтримку?
justauser
 
Повідомлень: 28
З нами з: 19.03.25
Подякував: 29 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 23 кві, 2025 21:12

  justauser написав:Мається на увазі доступ через сайт чи через додаток?

А у Укргаза последние полгода есть варианты? :shock: На https://online.ukrgasbank.com/ доступ есть у всех без всякой регистрации. Только контент там не шибко полезный.

  justauser написав:Мені то важливо знати. Думав, якщо дається доступ через додаток, то теоретично там можна і екоредитку відкрити та єПідтримку?

У Укргаза есть и онлайн-регистрация в банке. После неё точно всё можно. Или принципиально её не проходить?
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5445
З нами з: 23.03.18
Подякував: 53 раз.
Подякували: 654 раз.
 
Профіль
 
4
  #<1 ... 833834835836
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: M-A-X і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Продаж ОВДП
кеннек » Нед 13 жов, 2024 13:40
3 3467
Переглянути останнє повідомлення
Нед 13 жов, 2024 19:19
prodigy
Овдп купівля в застосунку
sens » Вів 30 лип, 2024 10:44
1 2815
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 02 сер, 2024 11:08
sens
ОВДП Покрокова інструкція 1 ... 5, 6, 7
sinowi » Пон 19 кві, 2021 14:17
62 97009
Переглянути останнє повідомлення
Вів 10 тра, 2022 15:21
V2

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (8360)
23.04.2025 21:12
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.