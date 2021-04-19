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Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Чет 24 кві, 2025 14:16
Щось там нас дехволтом лякають. Що буде з ОВДП? Особливо валютними.... В разі здійснення онного
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ihorsic
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Додано: Чет 24 кві, 2025 14:34
ihorsic написав:
Щось там нас дехволтом лякають. Що буде з ОВДП? Особливо валютними.... В разі здійснення онного
Дехволту точно не буде - у нас резервів більше 42 мільярдів, а там 600 лямів ціна питання - домовляться 100%))
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asti
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Додано: Чет 24 кві, 2025 14:35
Скажіть будь ласка, з райфівської АТБ картки за свої у Дії можна без комісії?
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asti
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