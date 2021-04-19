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Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Чет 24 кві, 2025 14:16
Щось там нас дехволтом лякають. Що буде з ОВДП? Особливо валютними.... В разі здійснення онного
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ihorsic
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Додано: Чет 24 кві, 2025 14:34
ihorsic написав:
Щось там нас дехволтом лякають. Що буде з ОВДП? Особливо валютними.... В разі здійснення онного
Дехволту точно не буде - у нас резервів більше 42 мільярдів, а там 600 лямів ціна питання - домовляться 100%))
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asti
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Додано: Чет 24 кві, 2025 14:35
Скажіть будь ласка, з райфівської АТБ картки за свої у Дії можна без комісії?
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asti
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Додано: Чет 24 кві, 2025 15:29
ihorsic написав:
Щось там нас дехволтом лякають. Що буде з ОВДП? Особливо валютними.... В разі здійснення онного
То же самое, что и когда в прошлые разы пугали
Т.е. есть возможность об этом поговорить.
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moveton
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Додано: Чет 24 кві, 2025 15:57
asti написав:
Скажіть будь ласка, з райфівської АТБ картки за свої у Дії можна без комісії?
Якщо в Дії, то звісно - в Райфі можна і за свої, і за не свої. Різні пакети - все Ок і йде як звичайна купівля
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nickvp
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Додано: Чет 24 кві, 2025 18:14
nickvp написав: asti написав:
Скажіть будь ласка, з райфівської АТБ картки за свої у Дії можна без комісії?
Якщо в Дії, то звісно - в Райфі можна і за свої, і за не свої. Різні пакети - все Ок і йде як звичайна купівля
Дякую, вже полетіло трохи на ICU, наче без комісії)) 🫡🫡🫡
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asti
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Додано: Чет 24 кві, 2025 19:56
У кого які очікування щодо дохідності по доларових ОВДП на наступному аукціоні 29.04.2025? Згідно з оприлюдненим анонсом мінфіну це будуть дисконтні ОВДП, річні.
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Всюдиносапхайчик
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Додано: Чет 24 кві, 2025 19:59
Всюдиносапхайчик написав:
У кого які очікування щодо дохідності по доларових ОВДП на наступному аукціоні 29.04.2025? Згідно з оприлюдненим анонсом мінфіну це будуть дисконтні ОВДП, річні.
4,25%
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ramaz
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Додано: Чет 24 кві, 2025 20:05
тест
Востаннє редагувалось Всюдиносапхайчик
в Чет 24 кві, 2025 20:13, всього редагувалось 1 раз.
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Всюдиносапхайчик
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Додано: Чет 24 кві, 2025 20:11
ramaz написав: Всюдиносапхайчик написав:
У кого які очікування щодо дохідності по доларових ОВДП на наступному аукціоні 29.04.2025? Згідно з оприлюдненим анонсом мінфіну це будуть дисконтні ОВДП, річні.
4,25%
Чому так мало? Бо перед цим було так:
386 днів - 4,60% - аукціон у лютому 2025
337 днів - 4,50% - аукціон у березні 2025
Отже,
366 днів - 4,55% - очікування по дохідності у квітні 2025
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Всюдиносапхайчик
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