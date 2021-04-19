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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 834835836837
Повідомлення Додано: Чет 24 кві, 2025 14:16

Re: Ринок ОВДП

Щось там нас дехволтом лякають. Що буде з ОВДП? Особливо валютними.... В разі здійснення онного
ihorsic
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 кві, 2025 14:34

  ihorsic написав:Щось там нас дехволтом лякають. Що буде з ОВДП? Особливо валютними.... В разі здійснення онного
Дехволту точно не буде - у нас резервів більше 42 мільярдів, а там 600 лямів ціна питання - домовляться 100%))
asti
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 кві, 2025 14:35

Скажіть будь ласка, з райфівської АТБ картки за свої у Дії можна без комісії?
asti
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 кві, 2025 15:29

  ihorsic написав:Щось там нас дехволтом лякають. Що буде з ОВДП? Особливо валютними.... В разі здійснення онного

То же самое, что и когда в прошлые разы пугали :D Т.е. есть возможность об этом поговорить.
moveton
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Повідомлення Додано: Чет 24 кві, 2025 15:57

  asti написав:Скажіть будь ласка, з райфівської АТБ картки за свої у Дії можна без комісії?

Якщо в Дії, то звісно - в Райфі можна і за свої, і за не свої. Різні пакети - все Ок і йде як звичайна купівля
nickvp
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 кві, 2025 18:14

  nickvp написав:
  asti написав:Скажіть будь ласка, з райфівської АТБ картки за свої у Дії можна без комісії?

Якщо в Дії, то звісно - в Райфі можна і за свої, і за не свої. Різні пакети - все Ок і йде як звичайна купівля
Дякую, вже полетіло трохи на ICU, наче без комісії)) 🫡🫡🫡
asti
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 кві, 2025 19:56

Re: Ринок ОВДП

У кого які очікування щодо дохідності по доларових ОВДП на наступному аукціоні 29.04.2025? Згідно з оприлюдненим анонсом мінфіну це будуть дисконтні ОВДП, річні.
Всюдиносапхайчик
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 кві, 2025 19:59

  Всюдиносапхайчик написав:У кого які очікування щодо дохідності по доларових ОВДП на наступному аукціоні 29.04.2025? Згідно з оприлюдненим анонсом мінфіну це будуть дисконтні ОВДП, річні.
4,25%
ramaz
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 кві, 2025 20:05

тест
Востаннє редагувалось Всюдиносапхайчик в Чет 24 кві, 2025 20:13, всього редагувалось 1 раз.
Всюдиносапхайчик
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 кві, 2025 20:11

  ramaz написав:
  Всюдиносапхайчик написав:У кого які очікування щодо дохідності по доларових ОВДП на наступному аукціоні 29.04.2025? Згідно з оприлюдненим анонсом мінфіну це будуть дисконтні ОВДП, річні.
4,25%


Чому так мало? Бо перед цим було так:

386 днів - 4,60% - аукціон у лютому 2025
337 днів - 4,50% - аукціон у березні 2025

Отже,

366 днів - 4,55% - очікування по дохідності у квітні 2025
Всюдиносапхайчик
 
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  #<1 ... 834835836837
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