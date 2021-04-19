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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Суб 26 кві, 2025 13:42
Всюдиносапхайчик
Наприклад ексім каже 4% - типу "гарантія" що куплять по 961.64$
Проте здається, що занадто мало реально буде 4.4-4.5%
І тут не зрозуміло, чи можна свій відсоток виставити: куплять, або ні по результату
Також не зрозуміло, чи є якась комісія - якщо не куплять
Ще один варіант, не конкуренті - тобто по середньому відсотку аукціона
Проте не відомо, чи всі первинні дилери це пропонують
та скільки мінфін дозволить неконкурентних заявок від банків
Наприклад по останній UA4000234363 від 04.02
розмістили 250 000шт
подано заявок на 514 231шт
Обсяг проданих облігацій (млн. грн.) 250,0
У т.ч. за неконкурентними заявками (млн. грн.) 75,0
Начебто 30% віддають на неконкурентні
що автоматично (якщо вистачило овдп) дало
Середньозважений рівень дохідності (%) 4,54
25.03 додатково розмістили 200 000шт
подано заявок 511 122шт
Середньозважений рівень дохідності (%) 4,5
При цьому рівні дохідності в порівнянні лютий та березень
мінімальний з 4.1% до 4.15%
максимальний з 4.62% до 5%
встановлений з 4.6% до 4.5%
Ринок хоче більше, мінфін знизив до 4.5%
Тому, 4% це замало - ніхто стільки не виставляв
4.4% повинно бути гарантовано
Цікаво, реально якщо банк каже 4%, а вийде 4.5% - то він собі різницю бере?
Додано: Суб 26 кві, 2025 16:03
dan74
Загалом незрозуміло
ІІ стверджує, що на первинному аукціоні
якщо заявка буде з 4% – то пройде 100%
але виплата інвестору буде за результатом аукціону, наприклад 4.5%
і банк нічого не зможе забрати
начебто тільки на вторинному ринку, банк може забрати різницю
незрозумілий сенс, тоді всі б виходили з мінімальної
щоб отримати гарантовано встановлену
яка більш неконкурентною
і не треба нічого вгадувати в такому разі
але чомусь 30% задовольняється неконкурентними
Додано: Суб 26 кві, 2025 23:06
Так що ж все-таки буде вигідніше в середньостроковій перспективі доларові чи гривневі ОВДП?
Додано: Нед 27 кві, 2025 05:58
ihorsic
По 50% і перше, і друге. І на курс особливо й не дивлюся. Навіть якщо гривня здевальвує, то піде на поточні витрати
Додано: Нед 27 кві, 2025 09:24
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