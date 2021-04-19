Додано: Нед 27 кві, 2025 13:42

dan74



Різниця залишається у мінфіна. У конкурентній заявці зазначається бажана дохідність, наприклад 4,4%. Банк збирає від своїх клієнтів всі заявки конкурентні (з різною дохідністю по кожному клієнту) і неконкурентні і передає мінфіну.



Мінфін збирає заявки від усіх банків та визначає "встановлений рівень дохідності" і якщо він вищий за вашу заявку, то вас просто закривають по 4,4%, іншими словами банк нічого не заробляє, а мінфін просто розмістився дешевше і вартість обслуговування боргу для нього стає трохи нижчою.



Конкурентні заявки з дохідністю, що нижча за встановлений рівень дохідності, задовольняються в першу чергу та на всю суму (якщо сумарно вони не перевищують пропозицію мінфіну).



Неконкурентні заявки задовольняються в останню чергу і пропорційно, тобто всім потрошку на ту кількість, яка лишилася після того як задовольнили всі конкурентні заявки.



Ризик неконкурентної заявки у ситуації, коли попит у рази перевищує пропозицію, це - пролетіти повз аукціон і не отримати жодного ц/п або закритися не на всю бажану суму.



Отже, якщо треба купити на всю суму, бажаною дохідністю доведеться трохи поступитися, бо конкуретні заявки з найнижчою дохідністю задовольняються першими, наприклад, спочатку по 4,2%, потім всі по 4,25% і так до встановленого рівня дохідності / досягнення ліміту розміщення на дату аукціону.



Може скластися така ситуація, що конкурентні заявки виберуть весь обсяг розміщення і жодну неконкурентну заявку не буде задоволено.



Отже, у вівторок буде цікаво...