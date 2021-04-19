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Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 836837838839
Повідомлення Додано: Нед 27 кві, 2025 13:42

dan74

Різниця залишається у мінфіна. У конкурентній заявці зазначається бажана дохідність, наприклад 4,4%. Банк збирає від своїх клієнтів всі заявки конкурентні (з різною дохідністю по кожному клієнту) і неконкурентні і передає мінфіну.

Мінфін збирає заявки від усіх банків та визначає "встановлений рівень дохідності" і якщо він вищий за вашу заявку, то вас просто закривають по 4,4%, іншими словами банк нічого не заробляє, а мінфін просто розмістився дешевше і вартість обслуговування боргу для нього стає трохи нижчою.

Конкурентні заявки з дохідністю, що нижча за встановлений рівень дохідності, задовольняються в першу чергу та на всю суму (якщо сумарно вони не перевищують пропозицію мінфіну).

Неконкурентні заявки задовольняються в останню чергу і пропорційно, тобто всім потрошку на ту кількість, яка лишилася після того як задовольнили всі конкурентні заявки.

Ризик неконкурентної заявки у ситуації, коли попит у рази перевищує пропозицію, це - пролетіти повз аукціон і не отримати жодного ц/п або закритися не на всю бажану суму.

Отже, якщо треба купити на всю суму, бажаною дохідністю доведеться трохи поступитися, бо конкуретні заявки з найнижчою дохідністю задовольняються першими, наприклад, спочатку по 4,2%, потім всі по 4,25% і так до встановленого рівня дохідності / досягнення ліміту розміщення на дату аукціону.

Може скластися така ситуація, що конкурентні заявки виберуть весь обсяг розміщення і жодну неконкурентну заявку не буде задоволено.

Отже, у вівторок буде цікаво...
Всюдиносапхайчик
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 кві, 2025 14:02

Всюдиносапхайчик

Виходить AІ відповів невірно - відповідь була, що мінфін всім платить по встановленому проценту згідно аукціону. І тому логічно не зрозуміло, навіщо вказувати процент, якщо можливо виставити мінімум, та отримати по аукціону більше.
Тепер зрозуміло, що мінфін виплатить банку по заявці, якщо вона менша або дорівнює встановленному на аукціоні.
Той хто вгадає, результат аукціону - отримає більше

На сайті ПУМБ вказана, номінальна ставка 4.3% на аукціон 29.04
Начебто це очікування мінфіна?
Укрэксім вважає 4%, або 961.64 як дісконтні

Два аукціона в 2025 році
Попит в 2 раза більший
лютий: макс 4.62, мін 4.1, відсіч 4.6, номінал 4.54
березень: макс 5.0, мін 4.15, відсіч 4.5, номінал 4.54

4% здається замало, якщо місяць тому 4.5, а за два роки зменшення з 4.85 до 4.5
наприклад UA4000234363, котра від 25.03.2025 на вторинному ринку коштує 4%, а виплата на 2 місяці раніше

Цікаво, яка прогнозується ставка
dan74
 
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