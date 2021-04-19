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Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Нед 27 кві, 2025 13:42
dan74
Різниця залишається у мінфіна. У конкурентній заявці зазначається бажана дохідність, наприклад 4,4%. Банк збирає від своїх клієнтів всі заявки конкурентні (з різною дохідністю по кожному клієнту) і неконкурентні і передає мінфіну.
Мінфін збирає заявки від усіх банків та визначає "встановлений рівень дохідності" і якщо він вищий за вашу заявку, то вас просто закривають по 4,4%, іншими словами банк нічого не заробляє, а мінфін просто розмістився дешевше і вартість обслуговування боргу для нього стає трохи нижчою.
Конкурентні заявки з дохідністю, що нижча за встановлений рівень дохідності, задовольняються в першу чергу та на всю суму (якщо сумарно вони не перевищують пропозицію мінфіну).
Неконкурентні заявки задовольняються в останню чергу і пропорційно, тобто всім потрошку на ту кількість, яка лишилася після того як задовольнили всі конкурентні заявки.
Ризик неконкурентної заявки у ситуації, коли попит у рази перевищує пропозицію, це - пролетіти повз аукціон і не отримати жодного ц/п або закритися не на всю бажану суму.
Отже, якщо треба купити на всю суму, бажаною дохідністю доведеться трохи поступитися, бо конкуретні заявки з найнижчою дохідністю задовольняються першими, наприклад, спочатку по 4,2%, потім всі по 4,25% і так до встановленого рівня дохідності / досягнення ліміту розміщення на дату аукціону.
Може скластися така ситуація, що конкурентні заявки виберуть весь обсяг розміщення і жодну неконкурентну заявку не буде задоволено.
Отже, у вівторок буде цікаво...
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Всюдиносапхайчик
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Додано: Нед 27 кві, 2025 14:02
Всюдиносапхайчик
Виходить AІ відповів невірно - відповідь була, що мінфін всім платить по встановленому проценту згідно аукціону. І тому логічно не зрозуміло, навіщо вказувати процент, якщо можливо виставити мінімум, та отримати по аукціону більше.
Тепер зрозуміло, що мінфін виплатить банку по заявці, якщо вона менша або дорівнює встановленному на аукціоні.
Той хто вгадає, результат аукціону - отримає більше
На сайті ПУМБ вказана, номінальна ставка 4.3% на аукціон 29.04
Начебто це очікування мінфіна?
Укрэксім вважає 4%, або 961.64 як дісконтні
Два аукціона в 2025 році
Попит в 2 раза більший
лютий: макс 4.62, мін 4.1, відсіч 4.6, номінал 4.54
березень: макс 5.0, мін 4.15, відсіч 4.5, номінал 4.54
4% здається замало, якщо місяць тому 4.5, а за два роки зменшення з 4.85 до 4.5
наприклад UA4000234363, котра від 25.03.2025 на вторинному ринку коштує 4%, а виплата на 2 місяці раніше
Цікаво, яка прогнозується ставка
"Може скластися така ситуація, що конкурентні заявки виберуть весь обсяг розміщення і жодну неконкурентну заявку не буде задоволено."
04.02.2025 виставлено 250тис, заявок на 514тис
задоволено 250тис, в тому числі 75тис неконкурентних
при цьому зі 127заявок задовольнили 126
макс 4.62%, встановлений 4.6%
якось не зрозуміло, не задовлена 1 заявка
виходить що один учасник виставив 4.62%, та пролетів, при цьому він хотів
515 - 250 = 265тис акцій викупити?
а всі інші відкупились по 4.6%?
як тоді розуміти неконкурентні на 75тис акцій
частково відкупились?
на сайті ексіма знайшлось таке визначення
4.8.1. ринкове замовлення на купівлю (РЗК) - у разі замовлення купити облігації внутрішніх державних позик під час їх розміщення шляхом проведення аукціонного продажу - за дохідністю, що розраховуватиметься Міністерством фінансів України як середньозважена величина на підставі рівнів дохідності облігацій та кількості їх придбання за поданими до цього міністерства заявками, які містять таку інформацію та задовольняються ним;
Виходить це неконкуретна заявка?
4.8.3. лімітне замовлення на купівлю (ЛЗК) - замовлення купити ЦП за ціною, що не
перевищує обумовлену Клієнтом, та/або за дохідністю, яка не менше обумовленої Клієнтом;
А це виходить конкурентна заявка з вказаним процентом?
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dan74
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Додано: Нед 27 кві, 2025 15:15
dan74
Хтозна-де вони взяли ці дохідності... можливо, це очікування їхніх аналітиків. Щодо інсайду, сумніваюся, інакше всі вже знали б усе. Ймовірно, є загальне очікування щодо зниження дохідності, бо про це говорять різні банки.
Але, незалежно ві того, яку саме дохідність вони очікують, їхні очікування не гарантують того, що вони справдяться, тому треба брати до уваги лише сам факт очікування зниження дохідності. За очікування ніхто не відповідає. Остаточне рішення - за інвестором. Всі аналітичні коментарі типу: "ну, це ж було прогнозовано" або "як ми і очікували" будуть вже постфактум і здаватимуться очевидними та розумними
Щодо аукціону 04.02.2025:
Так, учасник, який виставив 4,62% пролетів на всю суму, зі своєю конкурентною
заявкою, кількість штук в заявці невідома.
Далі щодо кількості ОВДП: 250 тис - 75 тис = 175 тис шт облігацій
було продано за конкурентними заявками, якою кількість саме конкурентних заявок
(зі 127 чи 126), я не бачу.
Неконкуретні заявки (Х від 127) було задоволено пропорційно кількості шт, які було зазначено у неконкурентних заявках, тобто кожен отримав, дуже приблизно і неточно, 22% від того, що хотів, бо нам невідома кількість облігацій у конкурентній заявці по 4,62%, яку було відкинуто. Отже, спрощено: 515 тис - 175 тис = 340 тис облігацій хотіли купити за неконкурентними заявками. А продали лише 75 тис, тобто 75/340 =22%.
Отже, якщо інвестор хотів 100 облігацій по неконкурентній заявці, то отримав лише 22. Іншими словами, всі, хто подавався на аукціон з неконкурентними заявками, пролетіли, жоден з них не отримав того, що хотів.
Всі, окрім одного, який не вгадав з дохідністю, хто подавався з конкурентними
заявками отримали те, що хотіли на всю суму / кількість.
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Всюдиносапхайчик
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