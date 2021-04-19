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на тему Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.

#<1 ... 837838839840> Додано: Нед 27 кві, 2025 13:42 dan74



Різниця залишається у мінфіна. У конкурентній заявці зазначається бажана дохідність, наприклад 4,4%. Банк збирає від своїх клієнтів всі заявки конкурентні (з різною дохідністю по кожному клієнту) і неконкурентні і передає мінфіну.



Мінфін збирає заявки від усіх банків та визначає "встановлений рівень дохідності" і якщо він вищий за вашу заявку, то вас просто закривають по 4,4%, іншими словами банк нічого не заробляє, а мінфін просто розмістився дешевше і вартість обслуговування боргу для нього стає трохи нижчою.



Конкурентні заявки з дохідністю, що нижча за встановлений рівень дохідності, задовольняються в першу чергу та на всю суму (якщо сумарно вони не перевищують пропозицію мінфіну).



Неконкурентні заявки задовольняються в останню чергу і пропорційно, тобто всім потрошку на ту кількість, яка лишилася після того як задовольнили всі конкурентні заявки.



Ризик неконкурентної заявки у ситуації, коли попит у рази перевищує пропозицію, це - пролетіти повз аукціон і не отримати жодного ц/п або закритися не на всю бажану суму.



Отже, якщо треба купити на всю суму, бажаною дохідністю доведеться трохи поступитися, бо конкуретні заявки з найнижчою дохідністю задовольняються першими, наприклад, спочатку по 4,2%, потім всі по 4,25% і так до встановленого рівня дохідності / досягнення ліміту розміщення на дату аукціону.



Може скластися така ситуація, що конкурентні заявки виберуть весь обсяг розміщення і жодну неконкурентну заявку не буде задоволено.



Отже, у вівторок буде цікаво... Всюдиносапхайчик Повідомлень: 665 З нами з: 05.03.13 Подякував: 16 раз. Подякували: 78 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 27 кві, 2025 14:02 Всюдиносапхайчик



Виходить AІ відповів невірно - відповідь була, що мінфін всім платить по встановленому проценту згідно аукціону. І тому логічно не зрозуміло, навіщо вказувати процент, якщо можливо виставити мінімум, та отримати по аукціону більше.

Тепер зрозуміло, що мінфін виплатить банку по заявці, якщо вона менша або дорівнює встановленному на аукціоні.

Той хто вгадає, результат аукціону - отримає більше



На сайті ПУМБ вказана, номінальна ставка 4.3% на аукціон 29.04

Начебто це очікування мінфіна?

Укрэксім вважає 4%, або 961.64 як дісконтні



Два аукціона в 2025 році

Попит в 2 раза більший

лютий: макс 4.62, мін 4.1, відсіч 4.6, номінал 4.54

березень: макс 5.0, мін 4.15, відсіч 4.5, номінал 4.54



4% здається замало, якщо місяць тому 4.5, а за два роки зменшення з 4.85 до 4.5

наприклад UA4000234363, котра від 25.03.2025 на вторинному ринку коштує 4%, а виплата на 2 місяці раніше



Цікаво, яка прогнозується ставка



"Може скластися така ситуація, що конкурентні заявки виберуть весь обсяг розміщення і жодну неконкурентну заявку не буде задоволено."

04.02.2025 виставлено 250тис, заявок на 514тис

задоволено 250тис, в тому числі 75тис неконкурентних

при цьому зі 127заявок задовольнили 126

макс 4.62%, встановлений 4.6%



якось не зрозуміло, не задовлена 1 заявка

виходить що один учасник виставив 4.62%, та пролетів, при цьому він хотів

515 - 250 = 265тис акцій викупити?



а всі інші відкупились по 4.6%?



як тоді розуміти неконкурентні на 75тис акцій

частково відкупились?





на сайті ексіма знайшлось таке визначення

4.8.1. ринкове замовлення на купівлю (РЗК) - у разі замовлення купити облігації внутрішніх державних позик під час їх розміщення шляхом проведення аукціонного продажу - за дохідністю, що розраховуватиметься Міністерством фінансів України як середньозважена величина на підставі рівнів дохідності облігацій та кількості їх придбання за поданими до цього міністерства заявками, які містять таку інформацію та задовольняються ним;



Виходить це неконкуретна заявка?



4.8.3. лімітне замовлення на купівлю (ЛЗК) - замовлення купити ЦП за ціною, що не

перевищує обумовлену Клієнтом, та/або за дохідністю, яка не менше обумовленої Клієнтом;



А це виходить конкурентна заявка з вказаним процентом? dan74 Повідомлень: 38 З нами з: 08.02.19 Подякував: 4 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 27 кві, 2025 15:15 dan74



Хтозна-де вони взяли ці дохідності... можливо, це очікування їхніх аналітиків. Щодо інсайду, сумніваюся, інакше всі вже знали б усе. Ймовірно, є загальне очікування щодо зниження дохідності, бо про це говорять різні банки.



Але, незалежно ві того, яку саме дохідність вони очікують, їхні очікування не гарантують того, що вони справдяться, тому треба брати до уваги лише сам факт очікування зниження дохідності. За очікування ніхто не відповідає. Остаточне рішення - за інвестором. Всі аналітичні коментарі типу: "ну, це ж було прогнозовано" або "як ми і очікували" будуть вже постфактум і здаватимуться очевидними та розумними



Щодо аукціону 04.02.2025:

Так, учасник, який виставив 4,62% пролетів на всю суму, зі своєю конкурентною заявкою, кількість штук в заявці невідома.



Далі щодо кількості ОВДП: 250 тис - 75 тис = 175 тис шт облігацій було продано за конкурентними заявками, якою кількість саме конкурентних заявок (зі 127 чи 126), я не бачу.



Неконкуретні заявки (Х від 127) було задоволено пропорційно кількості шт, які було зазначено у неконкурентних заявках, тобто кожен отримав, дуже приблизно і неточно, 22% від того, що хотів, бо нам невідома кількість облігацій у конкурентній заявці по 4,62%, яку було відкинуто. Отже, спрощено: 515 тис - 175 тис = 340 тис облігацій хотіли купити за неконкурентними заявками. А продали лише 75 тис, тобто 75/340 =22%.



Отже, якщо інвестор хотів 100 облігацій по неконкурентній заявці, то отримав лише 22. Іншими словами, всі, хто подавався на аукціон з неконкурентними заявками, пролетіли, жоден з них не отримав того, що хотів.



Всі, окрім одного, який не вгадав з дохідністю, хто подавався з конкурентними заявками отримали те, що хотіли на всю суму / кількість. Хтозна-де вони взяли ці дохідності... можливо, це очікування їхніх аналітиків. Щодо інсайду, сумніваюся, інакше всі вже знали б усе. Ймовірно, є загальне очікування щодо зниження дохідності, бо про це говорять різні банки.Але, незалежно ві того, яку саме дохідність вони очікують, їхні очікування не гарантують того, що вони справдяться, тому треба брати до уваги лише сам факт очікування зниження дохідності. За очікування ніхто не відповідає. Остаточне рішення - за інвестором. Всі аналітичні коментарі типу: "ну, це ж було прогнозовано" або "як ми і очікували" будуть вже постфактум і здаватимуться очевидними та розумнимиЩодо аукціону 04.02.2025:Так, учасник, який виставив 4,62% пролетів на всю суму, зі своєюзаявкою, кількість штук в заявці невідома.Далі щодо кількості ОВДП: 250 тис - 75 тис = 175 тис штбуло продано за конкурентними заявками, якою кількість саме конкурентних(зі 127 чи 126), я не бачу.Неконкуретні заявки (Х від 127) було задоволено пропорційно кількості шт, які було зазначено у неконкурентних заявках, тобто кожен отримав, дуже приблизно і неточно, 22% від того, що хотів, бо нам невідома кількість облігацій у конкурентній заявці по 4,62%, яку було відкинуто. Отже, спрощено: 515 тис - 175 тис = 340 тис облігацій хотіли купити за неконкурентними заявками. А продали лише 75 тис, тобто 75/340 =22%.Отже, якщо інвестор хотів 100 облігацій по неконкурентній заявці, то отримав лише 22. Іншими словами, всі, хто подавався на аукціон з неконкурентними заявками, пролетіли, жоден з них не отримав того, що хотів.Всі, окрім одного, який не вгадав з дохідністю, хто подавався ззаявками отримали те, що хотіли на всю суму / кількість. Всюдиносапхайчик Повідомлень: 665 З нами з: 05.03.13 Подякував: 16 раз. Подякували: 78 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 27 кві, 2025 15:48 Всюдиносапхайчик



Дяка

Тепер більш зрозуміло

Якщо ми не знаємо яку кількість відхилили в 1 заявці - то так виходить 22% задоволені по неконкурентним заявкам



Мабуть кількість заявок, подані та задоволені не враховують неконкурентні заявки?



Виходячи з останнього аукціону від 25.03

заявок трохи менше, проте більше відхилиних (майже 30%)

мінімальна та максимально ставки ринка зросли

а мінфін зменшив відсіч до 4.5



Якщо подивитись за 2 роки

виходить коли попит більше за мінфін, то мінфін задовольняє 30% від проданих ОВДП, як неконкурентні заяки

якщо попиту немає, то задовольняє всі неконкурентні навіть 53%

а ринок неконкурентних заявок виставляв від 3% до 53% від загальної кількості



Прогноз AI

1) Уровень отсечения: 4.50% или чуть ниже (4.45–4.50%).

Средняя ставка: около 4.48%.



2) Сценарий Прогноз отсечения

Высокий спрос 4.45–4.55%



3) **Краткосрочный прогноз (1-2 месяца)**:

- Установленная ставка: 4.40-4.50%

- Средняя ставка: 4.40-4.45%



4) можна припустити, що на найближчих аукціонах доларових ОВДП Мінфін може продовжити поступово знижувати відсоток відсічі.



Орієнтуючись на останні значення, можливий діапазон встановленого відсотка відсічі на найближчих аукціонах може скласти приблизно 4.45% - 4.60%.



Можна припустити 4.4% повинен бути гарантованим для участі в аукціоні



Цікаво, що буде в реальності dan74 Повідомлень: 38 З нами з: 08.02.19 Подякував: 4 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 27 кві, 2025 17:44 dan74



Враховують, але частково, на ~22% кожну



25.03.2025 - не сказав би, що мінфін щось змінив, бо днів до погашення в цей день було 337, а 04.02.2025 - 386, облігація та сама, тому логічно, що ставка дохідності нижча, бо йдеться про різну кількість днів до погашення.



Мінфін виходить з поданих заявок, неконкурентні заявки, згідно з правилами задовольняються в останню чергу. Протягом останніх 2 років по долару та гривні часто виникають ситуації, коли попит перевищує пропозицію, тому, якщо дуже хочеться купити, то треба знижувати трохи апетити на дохідність.



У сучасному світі прогнозувати щось дуже важко, бо завжди якісь чорні лебеді, які потихеньку стають буденністю. То Трамп щось скаже, то зробить, то скасує, то знову щось ухвалить. То НБУ "вбив" дохідність валютних депозитів, то мінфін якось брав курс на примусове зниження дохідності гривневих ОВДП, інвестори пручалися, плакали, кололися, але продовжували їсти кактуси. Якби не постійне перевищення попиту над пропозицією, то наступного вівторка я б очікував дохідність на рівні 4,50-4,60%. Але попит значно більший, а мінфін чомусь не хоче продати облігації всім охочим, тому можливо все і ШІ, хоч і розумний, але часто помиляється, як і люди. Поживемо - побачимо Всюдиносапхайчик Повідомлень: 665 З нами з: 05.03.13 Подякував: 16 раз. Подякували: 78 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 27 кві, 2025 18:45 Всюдиносапхайчик

Логічно так - мінфін знижує дохідність....



якщо подано 127, задоволено 126,

макс 4.62%, відсіч 4.6%



ШІ каже

Кожна заявка = окремий банк (або учасник) + сума + ставка.

Навіть якщо кілька учасників виставили однакову ставку, вони рахуються окремо!



Виходить всі подали <= 4.6%, та їх задовольниили

тілько один учасник подав 4.62%, котру не задовольнили

і тоді можна вирахувати скільки він подав 514млн - 250 = 264млн одна заявка на 4.62%

І це був один банк, котрий міг порадити своїм наприклад 10 кліентам ставку 4.62%,

тому вийшов з одною заявкою на 4.62% та сумою від своїх кліентів на 264млн



Вірно?



Неконкурентні заявки виходить теж рахуються окремо по кожному індивідуально, та рахуються як задоволені, навіть якщо частково виконані



Вірно? dan74 Повідомлень: 38 З нами з: 08.02.19 Подякував: 4 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 27 кві, 2025 20:28 dan74



У банка може бути кілька клієнтів з конкурентними заявками з різним рівнем дохідності і, відповідно, рахуються окремо. Одночасно в нього також м.б. і неконкурентні заявки.



Одна заявка по 4,62%, але скільки було в заявці штук - для цілей ухвалення рішень інвесторами та постфактум аналізу для мене не має значення. Там могло бути і 10 і 100 і 1000 штук. Цього ми не знаємо.



Не забувайте, що неконкурентні заявки задоволені частково, на умовні 22%, тому це не одна заявка на 264 млн, а ця заявка + кількість та сума по частково задоволеним неконкурентним заявкам. Банк, зазвичай, не радить з якою дохідністю подавати заявку клієнту, банк не хоче бути крайнім, якщо він помилився у своїх порадах, рішення ухвалює виключно клієнт.



Неконкурентні заявки закриваються пропорційно, наприклад, подали 3 заявки на 100 шт, на 1000 шт та на 5000 шт, і якщо це 22%, то їх задовольнять відповідно на 22, на 222 шт та на 1100 шт. Тобто всім дадуть однаково, пропорційно поданим заявкам. Можна називати їх задоволеними, але частково. Саме тому зі 127 ставок зіграло 126 тільки з різним результатом, когось (конкурентні) закрили на 100%, а решту (неконкурентні) пропорційно кількості, зазначеній у заявках на придбання. Всюдиносапхайчик Повідомлень: 665 З нами з: 05.03.13 Подякував: 16 раз. Подякували: 78 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 27 кві, 2025 20:37 Всюдиносапхайчик

Тоді виходить, 04.02.2025

що один банк подав заявку 4.62% на суму 264тис.штук - котру відхили

скільки у цій заявці від одного банку було кліентів - немає різниці

якщо це кошти банка, або один кліент - та помилились, то немає суттєвого попиту на ОВДП



Інакше кажуючи попит є від одного банку, проте не задовольняє ставка



А от 25.03 - не задовольнили більше заявок, проте сума незадоволена майже така

Може цей самий банк знову подався, збільшив максимальну ставку до 5%

та подробив на менші ставки, щоб середня вийшла 4.62% dan74 Повідомлень: 38 З нами з: 08.02.19 Подякував: 4 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 27 кві, 2025 21:04 dan74



Ні, не так. Така ситуація можлива, але це не вона. Перечитайте уважно мої пояснення про пропорційне закриття неконкурентних заявок або ж краще нормативку про черговість задоволення заявок.



На обох попередніх аукціонах попит перевищував пропозицію у понад два рази. Банки такою дурницею не займаються, це їхні клієнти виходять зі строкатими заявками. Всюдиносапхайчик Повідомлень: 665 З нами з: 05.03.13 Подякував: 16 раз. Подякували: 78 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 27 кві, 2025 21:11 Всюдиносапхайчик

тобто могла бути 1 заявка на 1шт по 4.62%

а все інше це неконкурентні, котрі закрились на 75млн



тоді - так це можливо

і не закритими будуть 250млн+

хоча по заявкам не буде закрита одна заявка на 1шт овдп



виходить більшість кліентів, хочуть отримати середню ставку

по неконкурентній заявці

і таких заявок на 75+250млн+ dan74 Повідомлень: 38 З нами з: 08.02.19 Подякував: 4 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 837838839840> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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