dan74
Можливо математично, але на первинний аукціон банк не пустить клієнта із заявкою на 1 облігацію. Скільки саме там було облігацій нам невідомо і це неважливо, наші розрахунки теоретичні.
Так, по заявках незадоволеною є лише одна конкурентна, інші всі конкурентні задоволені на 100%, а неконкурентні задоволені частково на умовні 22%.
Саме так, клієнти хочуть отримати свої облігації і щоб їх закрили по ринку на всю суму. Але коли попит перевищує пропозицію, це не працює. Якщо пропозиція перевищує попит, тоді це зазвичай спрацьовує. Але там також є нюанси, наприклад, якщо це первинний аукціон і всі подали неконкурентні заявки, аукціон по цій облігації просто не відбудеться.