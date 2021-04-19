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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 837838839840
Повідомлення Додано: Нед 27 кві, 2025 21:21

dan74

Можливо математично, але на первинний аукціон банк не пустить клієнта із заявкою на 1 облігацію. Скільки саме там було облігацій нам невідомо і це неважливо, наші розрахунки теоретичні.

Так, по заявках незадоволеною є лише одна конкурентна, інші всі конкурентні задоволені на 100%, а неконкурентні задоволені частково на умовні 22%.

Саме так, клієнти хочуть отримати свої облігації і щоб їх закрили по ринку на всю суму. Але коли попит перевищує пропозицію, це не працює. Якщо пропозиція перевищує попит, тоді це зазвичай спрацьовує. Але там також є нюанси, наприклад, якщо це первинний аукціон і всі подали неконкурентні заявки, аукціон по цій облігації просто не відбудеться.
Всюдиносапхайчик
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 кві, 2025 00:04

Всюдиносапхайчик

Ще з цікавого ставка укрєексім
UA4000234363 USD 26.02.2025 4,75% 3,80%

виходить він продає по 3.8%
ШІ показує в перерахунку, щоб новий аукціон був вигідніший
то ставка повинна бути від 4.55%

Итоговый вывод:
Чтобы новые ОВДП (365 дней) были выгоднее текущих (3.8% до 26.02.2026), их ставка должна быть:
Не менее 4.55% (лучше от 4.60%).

Если Минфин предложит меньше 4.55%, инвесторам выгоднее оставить текущие бумаги.
Если предложит 4.60% и выше – новые ОВДП будут привлекательнее.

Якщо їх дісно перепродають, та розрахунки вірні - тоді не зрозуміло, чому аукціон має відбутись нижче ніж 4.5

Незрозуміло
в приваті вкзаано 4%, нові повинні бути більше 4.77%
в ощаді 3.15%, нові повинні бути більше 3.8%

Здається, що в реалі їх немає в продажу
dan74
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 кві, 2025 00:58

Re: Ринок ОВДП

Ті вовдп, що до 30.04, вже не дає продати через сенс. Пише, що "Розраховується погашення, купити або продати вже не можна".
Це так завжди? Вчора ще можна було. За дві доби закривать чи це тільки зараз таке? Спробував вперше.

З ісу чи кінто так само?

Треба закривати кл 30-го, не впевнений що встигну, тому вирішив продати трошки раніше.
alibob
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 кві, 2025 01:12

  alibob написав:Ті вовдп, що до 30.04, вже не дає продати через сенс. Пише, що "Розраховується погашення, купити або продати вже не можна".
Це так завжди? Вчора ще можна було. За дві доби закривать чи це тільки зараз таке? Спробував вперше.

Инструкция по продаже, конечно же, читана? :roll:
Продаж облігацій, за якими запланована виплата погашення та купонів (відсотків), стає недоступним в Sense SuperApp та Дії за дві доби до виплати

Там и ещё кучка всяких ограничений описана. Не всегда так было. Где-то пару-тройку месяцев, как ввели. Чтобы депозитарий перед днями выплат разгрузить.

  alibob написав:З ісу чи кінто так само?

Говорят, что в ICU можно и попозже. Только это не значит, что кредитку погасить получится быстрее :P Оно только на баланс в ICU быстро поступит, а перевод в банк может занять до трёх рабочих суток.
moveton
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  #<1 ... 837838839840
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