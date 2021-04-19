Можливо математично, але на первинний аукціон банк не пустить клієнта із заявкою на 1 облігацію. Скільки саме там було облігацій нам невідомо і це неважливо, наші розрахунки теоретичні.
Так, по заявках незадоволеною є лише одна конкурентна, інші всі конкурентні задоволені на 100%, а неконкурентні задоволені частково на умовні 22%.
Саме так, клієнти хочуть отримати свої облігації і щоб їх закрили по ринку на всю суму. Але коли попит перевищує пропозицію, це не працює. Якщо пропозиція перевищує попит, тоді це зазвичай спрацьовує. Але там також є нюанси, наприклад, якщо це первинний аукціон і всі подали неконкурентні заявки, аукціон по цій облігації просто не відбудеться.
Ті вовдп, що до 30.04, вже не дає продати через сенс. Пише, що "Розраховується погашення, купити або продати вже не можна". Це так завжди? Вчора ще можна було. За дві доби закривать чи це тільки зараз таке? Спробував вперше.
З ісу чи кінто так само?
Треба закривати кл 30-го, не впевнений що встигну, тому вирішив продати трошки раніше.
alibob написав:Ті вовдп, що до 30.04, вже не дає продати через сенс. Пише, що "Розраховується погашення, купити або продати вже не можна". Це так завжди? Вчора ще можна було. За дві доби закривать чи це тільки зараз таке? Спробував вперше.