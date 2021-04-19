&, [04/24/2025 17:25]

а меня сегодня ИКУ подвели. Утром около 10-30 продал у них облигации с целью вывести деньги. Денег нет до сих пор на карте . Не удивлюсь если они начнут мне рассказывать про "три рабочих дня". Меня это несколько разочаровало. Раньше деньги отдавали в тот же день. Так что учитывайте этот нюанс. Особенно если вам надо будет гасить карты с кредитным лимитом. Рискуете влететь



MoneQu, [04/24/2025 17:30]

часто три рабочих дня в них?



&, [04/24/2025 17:31]

???? Не понял вашего вопроса



Cander Forever, [04/24/2025 17:36]

позвоните им и спросите



Cander Forever, [04/24/2025 17:37]

по звонку они иногда подталкивают транзакцию



Андрей Никонов, [04/24/2025 17:38]

Вопрос был по облигациям со сроком погашения 30.04.25. В ответе сказано о возможности их продажи 27.04.25. 27 апреля воскресенье, выходной. Ответ ошибочный? Продажа указанных облигаций возможна не позднее пятницы 25 апреля до 17:30?



MoneQu, [04/24/2025 17:38]

часто они вам пишут про три рабочих дня? причину типо долго ждать

у меня пару было, но это связано с плановыми выплатами типо



&, [04/24/2025 17:47]

Раньше в ICU говорили,.что типа только обычный перевод ДО трех рабочих дней ( хотя теперь предлога "ДО" нету, держат у себя деньги четко три дня) , а вот вывод денег за проданный ОВГЗ сразу же в этот день . А оказывается - обман . Посмотрю как они завтра деньги отдадут



&, [04/24/2025 18:05]

Позвонил и несколько ох...ел от ответа . Оказывается , с их слов , "обычно деньги за продажу ОВГЗ отдают в тот же день, когда продали" . Но могут , действительно , тянуть до трех РАБОЧИХ дней . То есть если вы продадите в ICU 28 апреля облигации , которые погашаются 30 апреля , то ICU может тянуть вам выдачу денег аж до 1 мая , это при всем при том, что вы бы и так бы 30 апреля получили бы все свои деньги и даже без потери за преждевременную продажу. ICU что то конкретно паскудятся



🇺🇦 Костян, [04/24/2025 18:12]

На какой карте?

Деньги д.б. на балансе втечении 5 мин.

Затем вьі формируете заявку на вьівод и она вьіполняется до 17.30 текущего дня.

А вааще регламент как и у всех на СЕП - до 3 дн. У Алки тоже... до 3х ))



Cander Forever, [04/24/2025 18:15]

Так они сказали ждать до 3х дней или разберутся и проталкнут перевод?



&, [04/24/2025 18:16]

О том и речь , что деньги на счет в ИКУ приходят сразу а вот вывести их на карту , как оказалось , ни фига не до 17-30 текущего дня , а ДО ТРЕХ РАБОЧИХ дней . Мне деньги так до сих пор и не пришли - хотя на вывод их со счета в ИКУ на свою банковскую карту я произвел в 10-30 утра . И 17-30 уже давно истекли.



&, [04/24/2025 18:17]

Сказали , что " так иногда бывает и максимум ждите до трех рабочих дней ". Но вот "обычно приходят в тот же день" . Итог - деньги за целый день на карту так и не пришли. Ну и как на них полагаться, если рассчитываешь на одни сроки , а в реале совсем другие?



...



&, [04/28/2025 11:25]

Фух. Сегодня, около 11-00 ICU перевел деньги на карты за облигации , проданные 24 и 25 апреля. Какой то очень нервный в этот раз возврат денег за облигации был

